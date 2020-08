OL-Dijon (4-1) - Depay ne fait qu’une bouchée de Dijon !

D’abord mené, l’OL a pu compter sur Memphis Depay pour inverser la tendance face à Dijon (4-1) ce vendredi, dans le cadre de la 2e journée de L1.

Il ne fallait pas énerver Depay ! l’a appris à ses dépens ce vendredi. Balayés par l’OL (4-1) dans le cadre de la 2e journée de , les hommes de Stéphane Jobard ont pourtant réalisé un début de rencontre plus qu’intéressant, ponctué par un but de Scheidler après un petit quart d’heure de jeu (14e) !

trouve la faille... sur penalty

Mais l’OL a rapidement enclenché la seconde vitesse. Cornet a multiplié les centres, Dembélé les offensives, et Depay les inspirations. Au final, Lyon a trouvé la faille… sur penalty, plus que justifié pour une faute sur Cornet dans les 16 mètres. Sans trembler, son coéquipier néerlandais a remis les deux équipes à égalité (39e) !

Accrochez-vous bien, car la suite va très vite. Depay, encore lui, a d’abord mystifié la défense dijonnaise avant de provoquer le but contre son camp de Lautoa (45e). En six minutes, l’OL a donc repris l’avantage, et il a même enfoncé le clou en sept minutes puisque, dans la foulée, l’ancien de MU a réalisé un nouveau numéro dans la surface pour le 3-1 !

Le petit cadeau de M. Millot

Sonnés, les Dijonnais ont eu énormément de mal à revenir dans la partie. Et ces derniers n’ont pas été aidés par l’arbitre, M. Millot, qui a accordé un penalty plus que généreux aux Gones, lesquels n’en avaient clairement pas besoin. Mais la chute de Dubois après un léger contact dans la surface a tout de même permis à Depay d’inscrire un triplé (65e) !

Oui, l’OL se concentrera davantage sur les trois premiers buts, et tentera surtout de gommer les errements défensives entrevues au début du match. Dans tous les cas, il s’agit d’une rentrée tout de même tranquille pour Lyon qui, sans Aouar, a facilement réussi à prendre les trois points contre un faible DFCO.