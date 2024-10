OL, deux joueurs mis à pied

C. El Djebali

Le Havre vs Lyon

L’Olympique Lyonnais prend une décision forte à l’encontre de deux de ses joueurs.

Dans quatre jours, l’Olympique Lyonnais se déplacera au Stade Océane pour défier Le Havre AC dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Mais avant ce choc, une information importante est tombée au sein du club de la Cité de Gaules. Deux joueurs des Gones auraient été complètement écartés du club.

L’OL veut enchaîner en Ligue 1

L’Olympique Lyonnais n’est pas aussi séduisant en ce début de saison comme il l’a été en fin de la saison écoulée en Ligue 1. Le club dirigé par Pierre Sage a fait des débuts très mauvais en perdant ses deux premiers matchs contre le Stade Rennais (3-0) et contre l’AS Monaco (0-2). Alexandre Lacazette et ses partenaires ont décroché une victoire au bout du suspense contre Strasbourg (4-3) au Groupama Stadium.

Getty

Mais la bonne formule n’a pas été trouvée à Lens quand les Gones ont été accrochés (0-0). Le doute sur la performance des Gones a repris place quand ces derniers ont été battus par l’Olympique de Marseille (2-3) lors de la cinquième journée alors que les Phocéens étaient en infériorité numérique. Mais les deux dernières sorties en championnat ont été rassurantes puisque les Rhodaniens ont respectivement battu Toulouse (1-2) et Nantes (2-0). Pour la prochaine sortie contre Le Havre, dimanche, les Lyonnais tenteront de poursuivre avec la victoire.

L'article continue ci-dessous

Florent Sanchez et Chaïm El Djebali mis à pied

Mais depuis plusieurs semaines, deux noms ont disparu des rangs de l’effectif des Gones, tant chez les pros que chez la réserve. Il s’agit en effet de Florent Sanchez, qui était poussé vers la sortie cet été, mais qui n’est pas parti, et Chaïm El Djebali. A en croire les informations d’Olympique-et-Lyonnais, ces deux joueurs dont les contrats expirent respectivement en juin 2025 et en 2027, ne devraient plus porter le maillot de l’OL.

Selon le média qui cite de sources concordantes, les deux jeunes milieux lyonnais ont été mis à pied par le club rhodanien ces derniers jours. Si les raisons restent floues pour le moment, Florent Sanchez et Chaïm El Djebali font l’objet d’une procédure disciplinaire. Leur contrat pourrait être résilié par l’OL. D'ailleurs, les deux ne faisaient plus partie des différents groupes de Gueïda Fofana depuis plusieurs matchs.