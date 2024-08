Lyon – Monaco : Les Gones s’inclinent face à l’ASM (0-2)

Lyon vs Monaco

Lyon et Monaco étaient aux prises samedi, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Score final, 0-2.

L’Olympique Lyonnais recevait samedi, l’AS Monaco à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Pour leur premier match de la saison à domicile, les Gones n’auront pas fait honneur à leurs supporters avec une prestation poussive et une défaite méritée.

Monaco inefficace, Lyon attentiste

L’ASM mettait la pression d’entrée et acculait l’OL dans sa moitié de terrain. Denis Zakaria (2e) et Ben Seghir (3e) allumaient déjà la défense dès l’entame du match mais n’étaient pas en réussite. Les Monégasques enchainaient avec une nouvelle tentative de Lamine Camara qui ne trouvait pas le cadre (11e). La première demi-heure était nettement en faveur de Monaco qui assiégeait carrément le camp des Gones.

Takumi Minamino s’offrait d’ailleurs la meilleure occasion de ce premier acte avec un piqué sur Lucas Perri, décisif sur l’action, qui échouait sur le poteau (30e). Ben Seghir (31e), Vanderson (35e) tentaient également leurs chances sans succès. La première frappe de l’OL n’intervenait finalement qu’en toute fin de première partie avec Abner Vinicius qui manquait le cadre (45e+4). Les deux équipes rentraient finalement aux vestiaires sans aucun but marqué.

L'article continue ci-dessous

Monaco douche l’OL

En seconde période, c’est Monaco qui se montrait toujours dangereux. Breel Embolo faisait d’abord passer une première frayeur sur le camp lyonnais au bout d’une contre-attaque mais sa frappe passait au-dessus des cages de Lucas Perri (52e). L’attaquant suisse s’essayait à nouveau à deux reprises mais le cadre se dérobait toujours à lui à chaque fois (59e, 63e). Très acculé, l’OL finissait par craquer sur une frappe croisée de Ben Seghir qui trompait Perri après une passe de Maghnes Akliouche (0-1, 65e).

Les Monégasques enchainaient dans la foulée avec des nouvelles occasions de Teze (72e) et d’Ilenikhena (75e) qui étaient, par contre, moins adroits. Mais l’ASM ne tardait pas à faire le break grâce à Lamine Camara qui reprenait parfaitement un centre venu de la gauche (0-2, 80e). Le score ne bougeait plus et Monaco (2e, 6pts) réussit ainsi sa deuxième victoire de la saison. De l’autre côté, c’est un deuxième revers consécutif qui risque de réveiller les vieux démons de l’OL, déjà dernier au classement provisoire de la Ligue 1.