Lens – Lyon : Lensois et Lyonnais se neutralisent (0-0)

Lens et Lyon étaient aux prises, dimanche, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Score final, 0-0.

L’Olympique de Marseille était en déplacement sur la pelouse du Racing Club de Lens, dimanche soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Dans un match plus ou moins animé, les deux équipes ne sont pas arrivées à trouver la faille et se quittent dos à dos.

L’OL et Lens se respectent

La première mi-temps aura été relativement timide pour les deux équipes. Si les Lensois amorçaient des offensives sur le camp lyonnais, les Gones opposaient une résistance solide derrière pour repousser les attaques adverses. Lyon partait aussi de l’avant et pensait même prendre l’avantage sur un but de Gift Orban qui était finalement refusé pour hors-jeu (10e). Les Sang et Or répondaient à cette alerte avec un frappe de Khusanov, trop molle pour inquiéter Lucas Perri (12e).

Le match devenait serré et les occasions se faisaient rares dans la première demi-heure. Mais l’OL parvenait à s’en procure avec Abner Vinicius dont la reprise était détournée par Brice Samba (27e). Le gardien français s’interposait encore devant Alexandre Lacazette qui avait armé une frappe puissante, pleine axe (32e). Lens apportait également du danger avec une tentative de Denver Machado, déviée en corner par Lucas Perri (42e). Le premier acte s’achevait logiquement sans aucun but marqué.

Deux équipes en manque de réussite

En seconde période, les Sang et Or revenaient avec plus d’entrain et auraient même pu ouvrir le score sans le sauvetage in-extrémis de Moussa Niakhaté devant Pereira Da Costa (48e). Les Gones se retrouvaient acculés en ce début de seconde mi-temps et avaient du mal à sortir de leur moitié de terrain. Et lorsqu’ils y parvenaient, ils faisaient encore trembler les filets mais le but de Gift Orban était encore invalidé pour hors-jeu (55e).

Derrière Lucas Perri était assez vigilant pour ne pas se faire surprendre par un contre vicieux d’Andy Diouf (61e). Les deux équipes tentaient de forcer la décision chacune mais les filets refusaient de trembler à Bollaert, ce soit. 0-0 donc entre Lens (8pts) et Lyon (4pts) qui ne bougent pas au classement et restent respectivement, 4e et 13e au classement général de Ligue 1.