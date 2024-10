Lyon – Nantes : Les Gones enchainent (2-0)

Lyon et Nantes étaient aux prises, dimanche, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Score final, 2-0.

L’Olympique Lyonnais recevait le FC Nantes, dimanche après-midi, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. Face à des Canaris plus ou moins entreprenants, les Gones auront été plus en réussite et enchainent avec une nouvelle victoire en championnat.

Lyon prend les commandes

Première mi-temps sereine pour l’OL qui aura été supérieur aux Canaris. Les Gones mettaient les pieds sur le ballon dès les premières minutes et dictaient le tempo du match. Mais le pressing haut de Nantes permettait à Simon Moses de sonner la première alerte du match avec une frappe qui était détournée par Lucas Perri (14e). Les Lyonnais repartaient vers l’avant et prenaient rapidement les commandes du match.

Après un corner, Said Benrahma adressait un centre dans la surface dont la trajectoire était coupée par Nicolas Tagliafico qui ouvrait le score pour l’OL (1-0, 22e). Nantes essayait de répondre mais c’est encore Lyon qui s’offrait les meilleures occasions dans cette première partie. Les Gones se procuraient trois situations de but de suite avec Rayan Cherki (40e), Tagliafico (41e) et Malick Fofana (44e) mais aucun des trois ne trouvait le cadre.

L’OL fait le break

Au retour des vestiaires, les Gones revenaient avec la même envie et la même détermination d’aller de l’avant. Alban Lafont se déployait devant Corentin Tolisso (47e) et Said Benrahma (53e) pour empêcher le deuxième but lyonnais. Mais l’OL faisait finalement le break grâce à contre son camp de Nicolas Pallois qui accompagnait un centre de Tolisso dans ses propres buts (2-0, 54e). Nantes tentait de forcer la décision avec Mathis Abline qui butait sur Lucas Perri (70e).

Dans la foulée, Ernest Nuamah essayait de corser de l’addition mais sa première frappe heurtait le poteau avant que la seconde n’échoue dans le petit filet extérieur de Lafont (71e). Les occasions se succédaient pour Lyon qui ne trouvaient plus le chemin des filets. Avec ce deuxième succès consécutif en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais (10 pts) remonte à la 7e place tandis que Nantes (9 pts) reste 9e.