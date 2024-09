Toulouse – Lyon : Les Gones au bout du suspense (1-2)

Toulouse vs Lyon

Toulouse et Lyon étaient aux prises dimanche lors de la 6e journée de Ligue 1. Score final, 1-2.

L’Olympique Lyonnais affrontait Toulouse dimanche après-midi à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Un match qui a mis du temps à s’ouvrir avec une victoire des Gones dans les derniers instants.

Un premier acte timide

Première mi-temps décevante pour l’OL qui a mis du temps à entrer dans le match. Toulouse mettait la pression d’entrée avec un pressing haut qui embêtait la défense lyonnaise. Le Téfécé ne tardait d’ailleurs pas à ouvrir le score grâce à Yann Gboho qui profitait d’une passe de Vincent Sierro pour aller fusiller Lucas Perri (1-0, 14e). Un but qui douchait les Gones qui se faisaient bousculés par les attaquants toulousains, en manque de réussite.

Mais le Téfécé manquait également de concentration derrière et se faisait surprendre sur un centre de Sael Kumbedi qui était contré par Rasmus Nicolaisen dans ses propres buts (1-1, 28e). Il n’y avait plus rien pour l’OL hormis une tête de Georges Mikautadze qui passait à côté des cages de Guillaume Restes (41e). 1-1, c’est le score à la pause.

L'article continue ci-dessous

Les Gones au mental

Au retour des vestiaires, l’OL revenait avec de meilleures intentions et essayait d’apporter le danger sur le camp toulousain. Les Violets ne reculaient pas pour autant et maintenant leur pressing haut. Mais les faits marquants de cette seconde mi-temps n’étaient autres que les remplacements avec les entrées d’Alexandre Lacazette côté lyonnais et de Joshua King, côté toulousain.

Le match devenait même haché avec des accrochages un peu partout, ajoutés au lancement des fumigènes par les supporters des Violets. Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, les Gones parvenaient enfin à trouver la faille sur leur première frappe cadrée grâce à Malick Fofana qui marquait dans les derniers instants (1-2, 90e+5). Une victoire poussive pour l’Olympique Lyonnais (7pts) qui remonte à la 10e place alors que le Téfécé (5pts) descend à la 15e place.