Rennes – Lyon : Des Gones inexistants en Bretagne (3-0)

Rennes vs Lyon

Rennes et Lyon s’affrontaient dimanche, en clôture de la première journée de Ligue 1. Score final, 3-0.

L’Olympique Lyonnais était en déplacement sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir, à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Face à une équipe rennaise très entreprenante, les Gones n’auront pas existé et perdent pour leur premier match officiel de la saison.

Rennes surprend l’OL

L’OL n’aura pas existé dans le premier acte de ce premier choc de la saison. La faute à des Rennais ultra-dominants qui ont pratiquement tout réussi. Dès la 3e minute, Ludovic Blas allumait déjà la défense lyonnaise avec une frappe qui passait près du cadre. Alors que les Gones avaient réussi à prendre le contrôle du jeu, ils allaient sombrer en espace de trois minutes. C’est d’abord Benjamin Bourigeaud qui ouvrait le score sur un coup franc dévié par Nemanja Matic (1-0, 19e).

Ensuite, c’est Amine Gouiri, formé à Lyon, qui punissait l’OL en profitant d’une passe ratée de Moussa Niakhaté pour crucifier Lucas Perri (2-0, 21e). Le gardien brésilien évitait aux Gones, un troisième but dans la foulée en repoussant une frappe de Ludovic Blas (24e). Les hommes de Pierre Sage amorçaient ensuite une révolution mais butaient sur la défense rennaise, très concentrée. Les Bretons dominaient d’ailleurs le reste du premier acte jusqu’au retour au vestiaires.

Rennes enfonce Lyon

En seconde période, la possession était toujours pour les Rennais qui allumaient d’entrée la défense rhodanienne. Très remuant, c’est Ludovic Blas qui s’illustrait encore mais l’ancien nantais ne trouvait toujours pas le cadre (47e). Il a fallu attendre la 58e avant de voir une nouvelle occasion de l’OL avec Georges Mikautadze qui manquait le cadre. Maxence Caqueret prenait aussi sa chance avec une tentative qui passait au-dessus des cages de Steve Mandanda (62e). Les Bretons ressortaient avec Amine Gouri qui allait heurter le montant de Lucas Perri sur sa frappe (66e). L’OL avait enfin l’occasion de faire basculer la rencontre en obtenant un penalty pour une faute de Lorenz Assignon sur Malick Fofana dans la surface (70e). Mais Georges Mikautadze allait buter sur Steve Mandanda qui empêchait l’OL de marquer (72e).

Lucas Perri sauvait ensuite l’OL du KO à deux reprises en s’imposant face à Gouiri (76e) et Bourigeaud (79e). Entré en jeu dans les dernières minutes, Henrik Meister crucifiait les Gones en concluant une contre-attaque rennaise avec une frappe imparable pour Lucas Perri (3-0, 90e+2). Le score n’évoluait plus et le premier gros choc de la saison tournait à l’avantage du Stade Rennais alors que l’Olympique Lyonnais démarre encore sur des mauvaises bases comme la saison dernière.