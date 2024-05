OL, décision imminente pour l'avenir de Lacazette

Alexandre Lacazette va prendre une décision sur son avenir à l’OL dans les prochains jours.

C’est sans nul doute la plus belle histoire de la saison 2023-2024 en Ligue 1. Dernier au terme de la phase aller, l’OL a terminé la saison à la 6e place et s’est qualifié pour la Ligue Europa. Et, la défaite en finale de Coupe de France, samedi dernier contre le PSG, n’a rien enlevé à l’exploit des Gones cette saison. Des Gones emmenés par Pierre Sage mais aussi par Alexandre Lacazette, homme fort de la saison lyonnaise. Cependant, l’ancien Gunner n’est pas encore certain de continuer dans le Rhône. Mais il devrait être fixé sur sa situation dans les prochains jours.

Alexandre Lacazette jette le flou sur son avenir à l’OL

Anciens coéquipiers à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, devenus adversaires en Ligue 1, ont pratiquement le même destin cette saison. Meilleurs buteurs respectivement avec l’OM et l’OL, ‘’Aubam’’ (30) et ‘’Laca’’ (22) pourraient quitter l’Hexagone cet été.

Mais si le Gabonais a déjà tranché sur son avenir avec Marseille, le Français a jeté un flou sur le tien avec Lyon, il y a encore quelques jours. « Ce sera mon dernier match de la saison, le dernier match, je ne sais pas. Je suis concentré sur cette finale. C'est assez fou la façon dont on finit les matchs », déclarait Lacazette avant la finale de Coupe de France.

Une réunion importante en vue pour l’avenir de Lacazette

A un an de la fin de son contrat et avec sa performance cette saison, Alexandre Lacazette est logiquement courtisé sur le marché des transferts. L’international français intéresse fortement en Arabie Saoudite à en croire le journaliste Hugo Guillemets. C’est d’ailleurs ce dernier qui a annoncé sur la chaîne L’Equipe lundi, qu’une rencontre décisive devrait avoir lieu entre l’OL et Lacazette pour décider de son avenir dans les prochains jours.

« Ses représentants ont prévu de rencontrer les dirigeants lyonnais dans les prochains jours. Et c'est après cette discussion qu'il se positionnera. Pour moi c'est du 50-50. La qualification européenne change beaucoup de choses. Il lui reste encore un an de contrat. Beaucoup de clubs le veulent en Arabie Saoudite donc il aura un choix à faire », a fait savoir Hugo Guillemets.