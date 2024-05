OL, l’annonce fracassante de Lacazette sur son avenir

Alexandre Lacazette a évoqué son avenir à l’OL, vendredi.

Alexandre Lacazette était en conférence de presse vendredi en marge de la finale de Coupe de France, samedi. L’international français a succédé à Luis Enrique et Marquinhos et précédé Pierre Sage face aux médias. Si le capitaine des Gones a évoqué le choc contre le PSG, l’ancien joueur d’Arsenal n’a pas manqué de faire une annonce énigmatique sur son avenir dans le Rhône non plus.

Alexandre Lacazette évasif sur son avenir à l’OL

Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais cette saison avec 22 buts toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette est très attendu face au PSG, ce samedi. Cependant, la finale de la Coupe de France pourrait être la der du Français dont l’avenir est toujours incertain avec l’OL. Interrogé sur cette éventualité, Lacazette a essayé d’esquiver le sujet mais ses propos ne risquent pas de rassurer les supporters lyonnais.

« Ce sera mon dernier match de la saison, le dernier match, je ne sais pas. Je suis concentré sur cette finale. C'est assez fou la façon dont on finit les matchs », déclare l’ex-Gunner qui a réussi à échapper à une question sur son duel avec Kylian Mbappé. « On est deux joueurs dans un collectif. Une finale ne se joue pas entre deux joueurs », ajoute Alexandre Lacazette.

Lacazette ne pense pas aux JO

Si Alexandre Lacazette pourrait disputer son dernier match avec l’OL, samedi, le Français pourrait ne pas avoir de vacances cet été. L’ancien attaquant d’Arsenal est annoncé depuis plusieurs semaines comme un potentiel renfort à l’Equipe de France Espoirs pour les Jeux Olympiques. Pourtant, le principal intéressé, snobé par Deschamps pour l’Euro, n’a pas l’air d’être emballé par cette idée.

« Je n'ai pas eu d'échanges (avec le staff de l'équipe de France olympique). Mon message, c'était que j'étais concentré sur cette finale. Je disais que je n'étais pas vraiment au courant de l'organisation des JO et de mon avenir. Je vais avoir 33 ans, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. On verra », lâche Lacazette.