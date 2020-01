OL, Bruno Guimarães explique pourquoi il a snobé l'Atletico Madrid

Le grand espoir du football brésilien a fait le point sur sa situation personnelle et sur son choix de refuser l'offre de l'Atletico Madrid.

L'Olympique Lyonnais s'apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon les propos de Juninho, qui a admis que le transfert était bouclé à 95% après la victoire de l'OL contre ce dimanche après-midi, Bruno Guimarães va rejoindre le Rhône. Estimé à 25 M€ hors bonus, le milieu de terrain brésilien est en pour disputer le tournoi de qualification des JO de Tokyo et va selon toute vraisemblance rejoindre l'OL cet hiver.

Au micro de O Globoesporte, le capitaine des Espoirs brésilien a confirmé la version de Juninho. Bruno Guimarães a avoué qu'il est bel et bien en partance pour l'Olympique Lyonnais, s'il n'a pas encore signé avec les Gones, il en est très proche : "Tout est pratiquement bouclé, comme l’a dit Juninho, à 95%. Je suis heureux de mes échanges avec Juninho, l’entraîneur et le président. Tout le monde m’a dit à quel point je serai important pour le club".

L'influence de Juninho

Un sacré coup pour l'Olympique Lyonnais. D'autant plus que le jeune ailier brésilien avait l'embarras du choix pour son futur et aurait pu rejoindre les Colchoneros, qui ont enchaîné les finales européennes ces dernières saisons. Il a justifié son choix : "L’Atlético de Madrid a toujours eu une option préférentielle, mais n’est jamais venu parler avec moi. me voulait plus que les autres équipes et je suis heureux d’aller là-bas".

"L’appel de Juninho a pesé. Il m’a dit qu’il allait faire de moi le meilleur milieu du Monde, je crois en son discours. Il a toujours été super sincère avec moi, il a joué cartes sur table. Je crois qu’il compte pour 90% dans mon choix d’aller là-bas. Il a été super sincère, loyal, il m’a proposé un super projet de carrière et je suis très heureux. (...) Nous allons attendre les examens et penser à ça ensuite", a conclu l'ailier brésilien de 22 ans.

Juninho a donc eu un poids majeur dans ce transfert et s'est montré décisif pour convaincre le joueur de privilégier l'Olympique Lyonnais à l'Atletico Madrid. Désormais, les fans, les dirigeants et l'entraîneur des Gones n'attendent plus qu'une chose : que le transfert de Bruno Guimarães soit officialisé au plus vite afin de pouvoir le voir fouler les pelouses de dès le mois de février et aider l'OL à atteindre ses objectifs cette saison.