OFFICIEL : Lucas Tousart (OL) s'engage avec le Herta Berlin

Le milieu de terrain français va découvrir la Bundesliga l'été prochain. Il est prêté à l'Olympique Lyonnais pour les six prochains mois.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Lucas Tousart va rejoindre le Herta Berlin. Mais le milieu de terrain français va bel et bien terminer la saison avec l'Olympique Lyonnais. Après la victoire contre , Juninho avait confirmé en zone mixte que tout était quasiment réglé pour l'ancien milieu de terrain de . Après cinq saisons chez les Gones, Lucas Tousart va découvrir la dès l'été prochain.

Le feuilleton Lucas Tousart qui a animé le mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais est donc enfin clot. Le n'a pas ménagé ses efforts pour convaincre l'Olympique Lyonnais, initialement réfractaire, à céder son milieu de terrain. Avec les nombreuses blessures dans l'effectif de Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas refusait de vendre un de ses joueurs cet hiver, désireux de ne pas s'affaiblir sportivement pour atteindre les objectifs du club.

Transfert de Lucas Tousart au Hertha Berlin ⤵ https://t.co/XbiPHPyohV — Olympique Lyonnais (@OL) January 27, 2020

"L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Lucas Tousart au Hertha Berlin pour un montant de 25 M€. Cependant, le milieu de terrain international espoir va rester à l’OL jusqu’à la fin de saison 2019/2020, sous forme d’un prêt", peut-on lire sur le communiqué publié par l’OL. Le club rhodanien réalise une excellente opération financière sans pour autant hypothéquer ses chances sportivement de réaliser une belle seconde partie de saison.

"Cet engagement est une anticipation pour l'été prochain et un investissement dans l'avenir de Hertha BSC. Avec Lucas Tousart, nous obtenons un joueur jeune et pourtant internationalement expérimenté d'un club disputant la Ligue des Champions qui nous aidera avec les qualités qu'il a déjà montrées et dans la saison à venir, il va renforcer notre milieu de terrain", a indiqué Michael Preetz, dirigeant du club allemand, sur le site du club après la signature du Français.

"Je suis heureux que le transfert ait fonctionné", a déclaré Lucas Tousart, satisfait. "Je peux très bien m'identifier aux ambitions du Hertha BSC. De plus, j'ai été impressionné par la façon dont le club a pris soin de moi. Quelque chose de très excitant se passe à Berlin et je veux en faire partie! En même temps, je suis heureux et reconnaissant de pouvoir terminer mon travail à ". Lucas Tousart va donc finir la saison à l'OL et tenter de partir par la grande porte.