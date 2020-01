OL - Juninho : "Guimaraes ? C'est fait à 95%"

Après la victoire de son équipe contre Toulouse (3-0), le directeur sportif lyonnais s'est montré optimiste pour l'arrivée du milieu brésilien.

Dans la foulée de la victoire de contre ce dimanche après-midi (3-0), Juninho a fait le point sur le dossier de Bruno Guimaraes, le jeune milieu de terrain brésilien convoité par les Gones. Le dossier serait proche d'aboutir à en croire le directeur sportif rhodanien.

"Je dirais oui à 95% parce qu'on est tombés d'accord avec l'Atlético Paranaense, avec le joueur, il a déjà signé la convention de transfert, a-t-il expliqué au micro de Bein Sports. Mais comme il est en compétition, il est en et joue la qualification pour les Jeux Olympiques, la Confédération brésilienne n'a pas voulu libérer le joueur. On va aller là-bas pour faire les derniers tests. On va le voir mercredi avec les médecins du club pour passer sa visite médicale.

"J'ai parlé avec Bruno, il veut vraiment venir chez nous et on en est très heureux. C'est son choix, il y a avait l' et mais je pense qu'il vraiment senti qu'on le voulait et on est satisfaits. Je pense qu'il va augmenter la qualité de l'équipe techniquement parce qu'il est très très fort."

Un transfert qui devrait être la dernière arrivée à Lyon a également affirmé Juninho, après les signatures de Karl Toko Ekambi, buteur pour ses débuts contre les Violets, et de Tino Kadewere, prêté jusqu'à la fin de saison au Havre.