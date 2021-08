OL, Bosz veut pratiquer un jeu "pour faire plaisir aux supporters et avoir du succès"

Le technicien néerlandais veut mettre en place sa patte à l'Olympique Lyonnais, tout en sachant que cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Après un début de préparation très positif, l'Olympique Lyonnais a marqué le pas avec trois faux-pas dont le dernier en date face au FC Porto. Les Gones doivent progresser défensivement, mais la patte Peter Bosz commence à se faire ressentir. L'OL va débuter sa saison ce week-end face à Brest et espère afficher son meilleur visage. Dans un entretien accordé à l'AFP, Peter Bosz s'est exprimé sur ses débuts à Lyon et a affiché ses ambitions dans le jeu.

"Depuis les premiers contacts, pendant mes vacances, nous avons bien étudié l'OL. J'ai vu pas mal de matches de la saison dernière. Je dois mettre cela en relation avec le jeu que l'on veut proposer avec le club. Cela fait cinq semaines maintenant et cela ne fait pas beaucoup de temps pour préparer le championnat. Quelques joueurs sont partis et aucun n'a été recruté depuis mon arrivée. Je commence à mieux connaître les joueurs et nous mettons en place une manière de jouer qui puisse plaire aux supporters mais aussi pour avoir des succès. Il faut associer les deux. Les supporters veulent les deux et moi aussi", a indiqué l'ex-entraîneur de l'Ajax.

"Nous avons besoin de temps pour mettre les deux en place. Car il n'est pas facile de jouer offensif, de manière attractive et dominatrice tout en ayant des résultats positifs. Je suis un nouvel entraîneur à Lyon. Je dois découvrir beaucoup de choses et avant tout mes joueurs. Je dois les connaître de mieux en mieux mais aussi le club et les gens qui y travaillent. C'est difficile. Il y a la langue. Il me faut travailler encore sur le français que je veux améliorer le plus vite possible pour bien communiquer avec tout le monde. Cela coûte beaucoup d'énergie mais c'est intéressant", a ajouté le Néerlandais.

"L'Académie est une source de talents"

"On a concédé beaucoup de buts, je ne regarde pas que les résultats. Contre Porto (défaite 5-3), c'était bien mieux que face au Sporting (défaite 3-2) contre qui c'était très mauvais. Contre Porto, nous prenons trois buts tout à la fin après de nombreux changements de part et d'autre. Nous ne sommes pas aussi bien organisés que souhaité. J'ai besoin de temps. Notre effectif n'est pas totalement équilibré sur nos trois lignes et il faut travailler sur chacune d'entre elles", a conclu l'entraîneur des Gones.

Peter Bosz compte donner leur chance aux jeunes qui le méritent : "Des jeunes peuvent-ils entrer dans mon équipe ? Absolument. Contre Porto, nous avons joué avec quatre joueurs de 18 ans. Cela démontre que l'Académie est source de talents. Et encore, nous ne les avons pas tous pris. Et j'aime ça. Quand les joueurs démontrent leurs qualités et la bonne mentalité, ils jouent. Tout en sachant que l'on ne peut pas être constant dans la performance sur toute la saison. Mais je suis très content de Malo Gusto ou Castello Lukeba, qui jouent bien. Et si c'est le cas, ils sont sur le terrain".

En revanche, l'entraîneur de l'OL ne veut pas évoquer les objectifs de la saison à venir : "J'ai bien sûr suivi les clubs français évoluant en coupes d'Europe avec l'Ajax notamment, avec qui nous avions affronté Lyon en demi-finale de la Ligue Europa en 2017 (4-1, 1-3). Je suivais quand même l'OL, qui est l'un des grands clubs français même si cela fait presque dix ans sans titre (...) Il est impossible pour l'instant de déterminer des objectifs précis. Il est trop tôt. Pour nous situer, j'ai besoin de mieux connaître les forces en présence du championnat."