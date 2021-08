OFFICIEL – Jean Lucas quitte Lyon et rejoint Monaco

Le milieu de terrain brésilien va connaître son troisième club en Ligue 1.

Ce lundi soir, l'Olympique Lyonnais a officialisé la vente de Jean Lucas à l'AS Monaco pour un montant de 12 M€, dont 1M€ de bonus, ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain @jeanlucas_08 à Monaco pour un montant de 12 M€, dont 1M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.https://t.co/TrLroJfXFX — Olympique Lyonnais (@OL) August 2, 2021

Jean Lucas était arrivé en juin 2019 à l'OL en provenance de Flamengo pour 8 millions d'euros. Lors de sa première saison au club, il a disputé onze matches en Ligue 1 (pour un but) et un seul en Ligue des champions.

Son temps de jeu ne s'améliorant pas, il a été prêté en janvier 2021 au Stade Brestois pour six mois. Un prêt concluant puisqu'il joua 16 matches (avec deux passes décisives), contribuant au maintien du club breton dans l'élite.

Malgré la confiance de Peter Bosz, le nouvel entraîneur de l'OL, Jean Lucas a préféré rejoindre Monaco. Le milieu de terrain de 23 ans (1,81 m) s'y est engagé pour cinq saisons et sera donc lié avec les Rouge et blanc jusqu'au 30 juin 2026.

« Je suis fier de rejoindre l'AS Monaco, un des plus grands clubs du Championnat de France. Le Club a réussi une très belle saison et va lutter pour participer à la phase de groupe de Ligue des Champions. Je suis heureux d'avoir l'opportunité de contribuer à cette dynamique », a déclaré le joueur en livrant ses premières impressions au site officiel de l'AS Monaco.

« Nous sommes ravis de l'arrivée de Jean Lucas à l'AS Monaco. Jean est un milieu de terrain moderne doté de qualités techniques qui lui permettent d'occuper différents rôles dans l'entrejeu. Nous sommes convaincus que cette capacité à jouer à plusieurs postes sera un atout pour le Club mais aussi pour lui permettre d'exprimer tout son potentiel à l'AS Monaco.

A 23 ans, il a l'expérience de deux très grands clubs brésiliens et connait le championnat de France et ses exigences pour y avoir évolué lors des deux dernières saisons. Sa polyvalence et son profil vont permettre à Niko de bénéficier d'un nouvel atout fort au milieu de terrain et dans le secteur offensif. Bienvenue, Jean ! », a déclaré Paul Mitchell, le directeur sportif de l'ASM.

Demain, l'AS Monaco disputera son match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions contrer le Sparta Prague. Si Jean Lucas ne sera pas du voyage en Tchéquie, il devrait cependant être présent pour le match retour, qui se jouera le 10 août au stade Louis-II.