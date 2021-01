OL - Bordeaux (2-1), l’OL s’impose au forceps

Un but exceptionnel de Léo Dubois a permis à Lyon de l’emporter à l’arraché face à Bordeaux, ce vendredi en ouverture de la 22e journée.

Battu lors de sa dernière sortie au Groupama Stadium par le FC Metz, l’Olympique Lyonnais pensait encore céder des points à domicile lors de la réception des Girondins de Bordeaux. Une contre-performance que les Rhodaniens ont finalement évité de justesse grâce à un but magnifique de Léo Dubois. A la 93e minute, et sur un centre de Maxwel Cornet, l’international français a délivré les siens d’une splendide volée et dans un angle fermé. Avec l’aide du poteau, le cuir est entré.

L’OL a eu fort à faire

Autant contre les Grenats, la défaite essuyée ressemblait à une injustice, autant ce vendredi il n’y aurait rien eu à redire si l’OL avait calé. Car si les locaux ont eu la maitrise du ballon, ce sont bien les Aquitains qui se sont montrés les plus entreprenants aux avant-postes.

L’équipe de Jean-Louis Gasset a donc joué sans retenue et a fait le nécessaire pour ne pas revenir bredouille chez elle. Une abnégation symbolisée par l’action qui a amené l’égalisation. Grâce à leur pressing, les Marine et Blanc ont poussé Bruno Guimaraes à la faute sur une sortie de balle (55e). Rémy Oudin en a profité pour servir Samuel Kalu au point de pénalty et le Nigérian a alors conclu tranquillement en signant le geste parfait au point de pénalty.

Cette réalisation a donné un coup au moral des Lyonnais, qui pensaient se diriger vers un succès tranquille après que Karl Toko-Ekambi ait ouvert le score à la 32e. Le Camerounais a concrétisé la bonne période des siens en exploitant un ballon dévié dans la mauvaise direction par Laurent Koscielny suite à un centre de Memphis Depay.

En première période, l’équipe de Garcia a eu l’opportunité la plus significative, signée Bruno Guimaraes (12e) et sur laquelle Benoit Costil s’était parfaitement couchée. Et avant que Dubois ne joue au héros c’est Islam Slimani qui a manqué de scorer, avec une reprise passée hors cadre (78e).

Bordeaux peut avoir des regrets

En fin de partie, Lyon a donc poussé pour l’emporter. Mais c’était aussi le cas de Bordeaux. Par deux fois, les Aquitains ont été proches de l’emporter. Oudin a eu une belle occasion à la 80e mais s’est heurté à Lopes. Et à deux minutes de la fin du temps règlementaire, c’est Maxime Poundje qui a raté l’égalisation en dévissant quelque peu sa reprise. Au final, et alors qu’ils pensaient se contenter d’un nul, les visiteurs ont dû s'incliner.

Lyon s’installe en tête du championnat à la faveur de ce succès sur le gong. Même s’ils ne maitrisent pas tout, Depay et consorts font preuve de caractère et ne lâchent jamais avant le coup de sifflet final. De belles vertus et qui pourraient bien les mener vers la gloire cette saison.