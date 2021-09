OL - Boateng évoque ses retrouvailles avec Messi

Recruté par l'Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng va recroiser la route d'un certain Lionel Messi qui joue désormais au PSG...

Après Xherdan Shaqiri (qui jouait à Liverpool), l'Olympique Lyonnais a recruté une deuxième star : Jérôme Boateng, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich le 1er juillet 2021.

Après l'annonce de sa signature, le champion du monde 2014 a été présenté officiellement à la presse. Interrogé sur de nombreux sujets, Boateng a notamment évoqué ses futures retrouvailles avec Lionel Messi, qui l'avait humilié en Ligue des champions avec un dribble passé à la postérité.

#UCL Désolé M. Boateng, mais c'est aujourd'hui l'anniversaire de ce pur bijou signé Messi 🤩



Il y a déjà 6⃣ ans jour pour jour... pic.twitter.com/TFAK3W1PxG — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) May 6, 2021

Pourquoi avoir signé à l'Olympique Lyonnais ?

« Ça a été un long mercato pour moi. J'ai eu plusieurs offres, j'ai parlé à plusieurs clubs. Mais le plus important pour moi c'était d'avoir un bon feeling avec un club et un projet dans lequel je peux m'intégrer. J'ai eu de bonnes discussions avec le coach Peter Bosz. Je suis très heureux de signer ici. Je connais ce club depuis que je suis petit pour l'avoir vu en Ligue des champions. C'est un grand club depuis de nombreuses années. De très grands joueurs ont évolué ici. C'est un honneur de faire partie de ce groupe. »

Quelles sont vos ambitions avec Lyon ?

« Mon objectif est de gagner tout ce qui est possible, y compris la Ligue Europa. Je suis dans un club qui veut le meilleur. Mais l'essentiel sera de travailler dur. L'important c'est de former un bon groupe pour aller chercher ces victoires. Je veux apporter mon expérience au club et dans le vestiaire. Ce que j'ai appris au Bayern et en équipe d'Allemagne. Ma mentalité de vainqueur. On a de grandes possibilités ici. Je suis ici pour aider notamment les jeunes joueurs à devenir meilleur, pour aider le club à avoir du succès. »

Quand allez-vous faire vos débuts avec Lyon ?

« Depuis mai, je n'ai pas joué. Mais j'ai tout fait pour rester en forme. Il faut maintenant que je retrouve l'intégralité de mes capacités. C'est important d'être prêt à jouer pour aider l'équipe en étant à mon meilleur niveau. Le plus vite possible. Je veux être à 100% pour aider l'équipe. J'aimerais débuter le plus rapidement possible mais je déciderai du moment où je serai prêt à jouer avec le coach. Nous déciderons ensemble. C'est une question de feeling. Je verrai ça au fil des entraînements. »

La signature de Messi au PSG a-t-elle eu une influence sur votre choix ?

« La Ligue 1 était déjà attractive avant cet été. Mais ce mercato fou lui a donné encore plus d'attrait. Ça peut expliquer en partie ma venue mais ce n'est évidemment pas la seule raison. Je ne suis pas venu ici parce que Messi joue dans le championnat. J'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences contre lui. C'est normal. Qui peut dire qu'il n'a eu que des bonnes expériences contre lui ? »

Que savez-vous de la Ligue 1 ?

« C'est un championnat très physique, avec de très bons joueurs. Le plus important pour moi, c'est que je retrouve 100% de mes moyens pour aider l'équipe. Je suis impatient de jouer des gros matches en France et en Europe. »

Vous n'avez pas été sélectionné en équipe d'Allemagne, c'est toujours un objectif pour vous ?

« Ce n'est pas une chose à laquelle je pense aujourd'hui. Mon objectif est de bien m'intégrer à ma nouvelle vie et de retrouver 100% de mes moyens. Je donnerai tout pour le club et si l'équipe nationale me rappelle, c'est une très bonne chose. Mais ma priorité est de jouer et les choses s'enchaîneront naturellement. »