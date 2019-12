OL, Bertrand Traoré : "On ne joue pas à deux à l'heure"

L'ailier de l'Olympique Lyonnais s'est agacé concernant une question sur la fatigue physique des Gones.

Privé de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde jusqu'à la fin de la saison, l'OL enchaîne les rencontres en cette fin de première partie de saison. Les Gones n'ont pas été épargné par les blessures cette saison et doivent faire avec les joueurs disponibles ce qui empêche parfois de procéder à un turnover à chaque poste. Rudi Garcia insiste depuis quelques semaines sur la fatigue de ses joueurs qui enchaînent les matches et peinent à récupérer au mieux.

En conférence de presse, Bertrand Traoré s'est agacé et a répondu aux critiques concernant l'état de fatigue des joueurs lyonnais : "Je pense qu'on va essayer de faire la course ensemble, vous allez voir s'il n'y a pas de vitesse... Vous avez cette impression mais nous, on met de la vitesse, on ne joue pas à deux à l'heure. C'est juste que la période est difficile, ça ne se passe pas bien, ça ne tourne pas rond. Il faut rester soudés et ça va aller".

"Pas de sinistrose dans le vestiaire"

L'article continue ci-dessous

"Je pense qu’on est bien physiquement. Certains joueurs ont enchaîné beaucoup de matches. Les préparateurs physiques essaient de trouver un équilibre. Depuis que je suis arrivé ici, j’essaie de donner le meilleur de moi-même et être le plus utile possible. La période est moins bonne en ce moment. C’est à moi de pousser encore plus, de continuer à travailler à l’entraînement. J’ai déjà connu cette situation. Je sais que tout cela peut changer très vite", a ajouté l'ailier de l'OL.

Bertrand Traoré considère que le groupe est dans un état d'esprit conquérant : " Il n’y a pas de sinistrose dans le vestiaire. On est unis, tous ensemble. On s’est qualifiés en Champions League. C’est quelque chose de positif. On se dit qu’il faut rester soudé. Personnellement, j’ai confiance. On a des joueurs de caractère… On a beaucoup de blessés. On a un groupe de qualité avec de bons joueurs. Ensemble, on doit se remobiliser. Chacun doit se remettre en question et faire plus".

Enfin, il voit la comme l'opportunité de remporter un trophée avec l'OL : "On n’a rien remporté depuis longtemps. On sait que la Coupe de la Ligue est la manière la plus rapide pour gagner un trophée. On veut aller jusqu’au bout. Les blessures de Depay et Adélaïde ? C’est très difficile, surtout après une défaite. Ce sont deux joueurs très importants de notre équipe. C’est difficile pour nous et pour eux. C’est à nous de les soutenir, tout faire pour maintenir le club au top".