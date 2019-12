Mercato - OL : Déjà trois cibles pour cet hiver ?

Privé de Depay et Reine-Adélaïde, Lyon va devoir se renforcer cet hiver pour rester ambitieux et aurait déjà trois idées en tête.

Privé de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, victimes d'une rupture des ligaments croisés lors du match face à Rennes, pour une longue durée, l'Olympique Lyonnais va devoir passer à l'acte cet hiver afin de se renforcer. Si les Gones veulent rester ambitieux et continuer de viser le podium, il faudra avoir des renforts pour la deuxième partie de saison. Juninho a confirmé qu'il comptait bel et bien acheter des joueurs si l'opportunité se présente en janvier, lors du tirage au sort à Nyon ce lundi.

"On va essayer de rassurer les supporters. Il faut tout analyser, pas agir à chaud, d’autant qu’on n’a pas le droit de se rater en janvier. On va discuter, on va réfléchir, s’il y a des opportunités avec des joueurs de personnalité, habitués à ce niveau, qui peuvent arriver et s’intégrer en janvier. (...) Ça manque la personnalité chez nous. De joueurs capables de prendre des responsabilités collectives. C’est mon avis. On va discuter. Si une opportunité se présente, on va faire beaucoup d’effort", a avancé le directeur sportif.

Lemar et Nzonzi sur le départ

L'article continue ci-dessous

Et selon les informations de Le Parisien trois noms seraient déjà cochés par les dirigeants de l'Olympique Lyonnais alors que Juninho avait indiqué devoir se réunir ce lundi après-midi avec le board lyonnais composé de Rudi Garcia, Florian Maurice et le président Jean-Michel Aulas pour évoquer le recrutement. En effet, Lucas Digne (26 ans), Steven Nzonzi (31 ans) et de Thomas Lemar (24 ans) seraient les priorités des Gones pour le mercato hivernal.

Trois joueurs dont les critères concordent avec la recherche de Juninho et de ses partenaires : l'expérience du haut niveau, francophone et du caractère. Qui plus est, hormis Lucas Digne, les deux autres joueurs ont l'avantage d'être des pistes plus que réalisables au vu de leur statut en club. L'ancien ailier de l'AS est persona non grata aux yeux de Diego Simeone qui veut s'en séparer et ne le fait plus jouer après avoir longtemps insisté malgré les performances décevantes de l'international français.

De son côté, Steven Nzonzi, prêté par l'AS Rome à , pourrait retourner en cet hiver. Le champion du monde 2018 a été écarté par le club turc en raison de son comportement, et le club turc ne semble plus en vouloir. Enfin, la piste la plus compliquée semble être celle menant à Lucas Digne. Devenu incontournable chez les Toffees, le latéral tricolore dispose d’un bail courant jusqu’en 2023. Il faudra convaincre de le lâcher et ce ne sera pas une mince affaire. Une chose est sûre, l'OL a du pain sur la planche mais s'est déjà mis au travail pour réaliser un mercato d'hiver réussi.