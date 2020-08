OL-Bayern, Marcelo : "Ils vont arriver affamés, mais nous aussi on a faim"

Le défenseur brésilien croit en son équipe contre le Bayern Munich, et estime qu'elle a les armes pour remporter la Ligue des champions cette saison.

L'Olympique Lyonnais le sait, s'il veut être européen la saison prochaine, il n'y a qu'un seul moyen : remporter la . Pas une mince affaire pour les Gones, qui sont toutefois parvenus à réaliser l'explpit d'éliminer la Turin en huitième de finale et en quart de finale. Héroïques.

"Ils vont arriver affamés, mais nous aussi on a faim"

Mais désormais, c'est un nouveau très grand d'Europe que l'OL s'apprête à affronter : le . Et les Allemands sont en grande forme, eux qui viennent d'humilier le FC Barcelone (8-2) en quart de finale, plongeant le club catalan dans une crise sans précédent. À la veille de cet affrontement, Marcelo, le défenseur central brésilien, s'est montré ambitieux et confiant quant aux chances de l'Olympique Lyonnais de réaliser un nouvel exploit. Jamais deux sans trois, dit-on.

"Je connais bien le Bayern parce que j'ai joué contre eux en . Bien sûr, les joueurs sont différents aujourd'hui mais le club a une excellente mentalité, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient à un très, très haut niveau. Le match contre Barcelone (8-2) était incroyable. Donc ils vont arriver affamés, mais nous aussi on a faim, on a envie de les affronter", a ainsi confié l’ancien joueur d’ aux médias officiels de l’OL. Une chose est sûre, les tricolores vont donner le maximum.



Contre Leipzig, le PSG a rendez-vous avec son histoire



"On a une grande chance d'entrer dans l'histoire donc on va tout donner, on va beaucoup transpirer, beaucoup courir et beaucoup s'aider les uns les autres pour atteindre la finale, c'est certain", a ensuite promis celui qui est de retour à son meilleur niveau. Même à 110%, pas sûr que l'OL parvienne à rivaliser face au Champion d'Allemagne, tout simplement insatiable ces dernières semaines. Mais après une telle épopée, l'impossible ne fait plus peur à l'équipe entrainée par Rudi Garcia.