OL, Aulas : "Mourinho ne ferme pas la porte pour l'avenir"

Le président de l'OL est revenu sur l'épisode où il a contacté José Mourinho pour venir entraîner les Gones.

Jean-Michel Aulas est un homme de défi. En 2019, après le fiasco Sylvinho, limogé après le derby contre l'AS Saint-Etienne, le président de l'Olympique Lyonnais qui avait pris du recul sur le sportif, laissant Juninho choisir son premier entraîneur dans son mandat de directeur sportif, revient sur le devant de la scène pour choisir un successeur au Brésilien. Et un nom prestigieux ressort dans la presse, celui de José Mourinho.

Un nom qui paraît totalement hors de portée de l'Olympique Lyonnais. Et pourtant, le contact est réel entre le président de l'Olympique Lyonnais et le Special One, qui était à l'époque à la recherche d'un nouveau challenge après son départ de Manchester United. Mais José Mourinho privilégiait la Premier League et a sauté sur l'occasion Tottenham lorsque Mauricio Pochettino a été démis de ses fonctions par les dirigeants des Spurs.

Une question de timing donc. Puisque si le poste d'entraîneur de Tottenham ne s'était pas libéré, José Mourinho aurait bel et bien pu évoluer sur un banc du championnat de France. Dans un documentaire "Comme Jamais" diffusé par RMC Sport, en fin de semaine, Jean-Michel Aulas est revenu sur ce feuilleton, dans un extrait publié. Et selon le président de l'OL, José Mourinho n'a pas fermé la porte à une future collaboration avec les Gones.

"Mourinho était déjà engagé"

"Déjà c'est pas un coup de fil au départ, c'est un sms pour lui dire qu'il y a un intérêt à se rencontrer. Et lui, il me répond, je ne sais plus exactement la formulation, mais qu’en fait, il était pratiquement engagé avec un autre club, alors qu’en fait, on savait que ce n’était pas vrai. Parce que, en particulier en Angleterre, je connais bien le président Lévy de Tottenham, donc je savais que ce n’était pas acquis", a expliqué le président des Gones.

"Je l’ai relancé à partir du sms pour lui dire, si c’était une appréhension sur le plan économique, qu’on était devenu plus grand qu’il ne l’imaginait. Il m’a rappelé pour me dire lui-même qu’il était effectivement engagé, sans dire avec quel club, même si on a su plus tard que c’était Tottenham. Mais que, par contre, il ne fermait pas la porte pour l’avenir", a ajouté le président de l'Olympique Lyonnais concernant ce feuilleton.

En octobre 2019 après la nomination de Rudi Garcia, Jean-Michel Aulas avait déjà donné sa version du refus de Mourinho au micro de RMC : "C’est toujours difficile de relater des conversations et je ne voudrais pas mettre José Mourinho dans l’embarras. Il y a eu des échanges très flatteurs par sms. C’était valorisant pour moi et je lui ai aussi dit mon respect pour son parcours. Mais je crois qu’il va faire un certain nombre de choses prochainement."