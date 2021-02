OL - Rudi Garcia met la pression sur le LOSC

À deux jours du match face à Dijon, l'entraîneur de l'OL a estimé que le LOSC était l'équipe la mieux armée pour remporter le titre en fin de saison.

Victorieux face aux Girondins de Bordeaux vendredi soir (2-1), l'Olympique Lyonnais a confirmé son statut d'outsider dans la course au titre. Seulement devancé par le LOSC, qui pointe en tête de la Ligue 1 avec deux points d'avance, Lyon a toutefois profité de la défaite surprise du PSG à Lorient (3-2). Ce lundi, Rudi Garcia était présent en conférence de presse à deux jours du match face à Dijon. L'entraîneur a notamment fait le point sur l'état des troupes et sur la situation lyonnaise.

Le groupe face à Dijon et la série de rencontres à venir : "À part Jason (Denayer, blessé), tout le monde devrait être là. Et avec Sinaly (Diomandé) et Djamel (Benlamri), on a d'autres solutions. Mais on se concentre d'abord sur le match à Dijon. Ça peut être un match très difficile, on a vu ce week-end des surprises. On doit ajouter une troisième victoire consécutive si on veut continuer à être en haut. Dijon n'a perdu que 1-0 à Lille et a effectué une très bonne deuxième période. C'est une équipe solide, qui pouvait même ramener un point. Elle a pris un but sur une erreur individuelle, ce qui n'est pas prévisible. Et je suis très content de revenir à Dijon, un club qui travaille bien car j'ai beaucoup apprécié mon passage là-bas. Mais sur le terrain, on veut faire respecter la hiérarchie."

La victoire de Lorient face à Paris : "Ça me donne des bons exemples et les joueurs sont mis en garde. Il faudra être à notre meilleur niveau. Mais le discours ne sera pas différent. On dit souvent qu'on prend les matches les uns après les autres, c'est le discours le plus entendu, mais honnêtement, c'est le cas. Il y a des équipes qui ont de la qualité mais on doit être capables d'être au-dessus ou même de ne pas l'être comme contre Bordeaux (2-1) mais de gagner."

Des remplacements positifs contre Bordeaux : "Sur le but vainqueur, c'est Diomandé pour Aouar pour Cornet (trois entrants) et Léo (Dubois) finit le travail de manière assez extraordinaire. Ils ont apporté du dynamisme, de la fraîcheur. C'est important pour la suite."

Pas le droit à l'erreur pour l'OL : "Le sprint est encore loin. Rien n'est fait pour le podium. On n'est même pas à l'abri d'un retour de Monaco. Paris a le plus gros potentiel même s'il est troisième et le classement dit aujourd'hui que le grand favori est Lille. On verra si ça change, il y a tellement de matches. À nous d'être dans le bon wagon."