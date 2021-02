OL, Parker : "C'est bien parti pour le titre"

Membre du conseil d'administration d'OL Group, Tony Parker croit en les chances de titre de Lyon cette saison.

Vainqueur des Girondins de Bordeaux dans le temps additionnel vendredi soir, l'Olympique Lyonnais a occupé la première place de Ligue 1 pendant près de quarante-huit heures. Lille a récupéré le fauteuil de leader ce dimanche en début de soirée après sa victoire contre Dijon (1-0), alors que le Paris Saint-Germain a manqué l'occasion de garder cette première place en concédant une défaite surprenante à Lorient (3-2).

Seul club parmi les trois à ne pas être engagé dans une compétition européenne, l'Olympique Lyonnais vise une place en Ligue des champions la saison prochaine, mais ne se privera pas de se mêler à la course au titre s'il en a l'occasion. Au micro de RMC, Tony Parker, président de l'ASVEL et proche de l'Olympique Lyonnais a été invité à donner son avis sur la course au titre en Ligue 1 dans laquelle l'Olympique Lyonnais aura selon toute vraisemblance son mot à dire cette année.

"Cette année, c'est bien parti pour le titre. J'étais au dernier match contre Bordeaux. Le but de Dubois à la fin... quand tu commences à avoir des buts comme celui de Léo Dubois, c'est que c'est bien parti. Il y a des signes comme ça, avec le PSG qui perd face à Lorient (3-2), c'est trop bizarre. Quand ça va de ton côté, il y a des choses qui arrivent comme ça dans la saison. Je sais qu'il reste encore beaucoup de matches et que la route va être longue, mais ce sont de bons signaux", a expliqué le président de l'ASVEL.

Parker veut voir l'OL dans la Superligue Européenne

En juillet dernier, sur RMC, Tony Parker admettait déjà que l'OL souhaitait renouer avec son passé glorieux dans un futur proche : "Il y a l'objectif d'essayer de ramener le titre de champion de France et continuer à faire grandir le club. Avec le nouveau stade, une fois que tous les remboursements auront été faits, on aura plus de moyens à mettre dans le sportif. Il faut continuer à être patient, beaucoup de choses ont été mises en place. Dans les trois-quatre ans, on pourra essayer de construire une équipe encore plus compétitive."

Tony Parker a donné son point de vue sur la Superligue Européenne et veut voir l'OL y participer si elle prend forme : "Bien sûr, ce serait terrible pour le club de ne pas être dans la Superligue. Moi, j'ai oeuvré en basket pour l'ASVEL, pour le basket français, pour qu'on soit représenté dans l'Euroligue, parce que dans le basket on se dirige tout droit vers une ligue privée. Pour le foot, ce serait important que l'Olympique Lyonnais soit dans cette Superligue si les grands patrons du football décident de faire une ligue comme ça".

"C'est un club très performant dans les vingt dernières années, qui a été plusieurs fois champions de France d'affillée, donc c'est clair que ce serait important pour le club qu'on soit dans cette Superligue. Bien sûr, je serai prêt à me battre avec Jean-Michel Aulas pour que l'OL soit dans ce projet. Les gens savent de quel côté je suis, je suis prêt à le faire pour le basket, donc je le ferai également pour le football", a ajouté l'ancien meneur de jeu des Spurs.