OL-ASSE - Claude Puel : "Nous allons leur poser des problèmes"

Malgré le mauvais classement actuel de son équipe, l'entraîneur de l'ASSE, déterminé, a refusé d'aborder le derby face à l'OL avec de la crainte.

Mal classée en championnat et en proie à la crise depuis de trop nombreuses semaines, l'AS Saint-Etienne doit se relever. Néanmoins, cela ne sera pas une mince affaire pour les Verts, eux qui se déplacent sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, ce dimanche soir (21h00), en marge d'un derby qui pourrait laisser des traces. Au Groupama Stadium, l'ASSE affrontera une équipe à la relance, récemment victorieuse de la Juventus Turin (1-0) , mercredi soir, en Ligue des Champions. Délicat.

Aujourd'hui sur le banc des Verts, quelques années après avoir été sur celui de l'OL, Claude Puel connaît bien ce derby. Présent en conférence de presse à la veille de celui-ci, le technicien a refusé de céder à la peur, livrant un discours motivé et ambitieux face aux médias présents.

"Faire que les détails tournent en notre faveur"

"J'ai connu des derbys entre et Lens qui étaient costauds, je connais celui-ci, entre Nice et , c'est particulier aussi. La notion de derby est importante et quand il y a de jeunes joueurs, ou certains issus de la formation, c'est décuplé. Ceux qui ont de l'expérience, ont également conscience de l'importance, et de l'environnement qu'il y a autour de ce match. Cependant, il faut faire attention à ne pas déjouer" , a d'abord prévenu Claude Puel, déterminé à poser des problèmes à .

"Nous devrons jouer avec nos armes, et rester concentré sur nous. Ils sortent d'un bon match avec des sensations positives, mais je trouve que l'on a fait une bonne semaine, et nous sortons d'un match où nous avons affiché un bon état d'esprit sans être récompensé. Nous allons leur poser des problèmes, et plus que des problèmes. Le but est de faire que les détails tournent en notre faveur", a prévenu l'entraîneur stéphanois. Et si ce match était celui de la rédemption pour le club du Forez ?