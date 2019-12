OL - Ambiance : la femme de Marcelo dégomme Anthony Lopes, ancien membre des Bad Gones

Sur Instagram, la femme de Marcelo a remis en cause de leadership du gardien lyonnais, ancien membre des Bad Gones.

Si le PSG a pu célébrer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans la joie et la bonne humeur, avec notamment un penalty offert par Neymar à Cavani, difficile d’en dire autant pour l’Olympique Lyonnais, avec une nouvelle embrouille entre les Bad Gones et Marcelo, dont ils réclament le départ depuis plusieurs semaines.

Les images n’ont échappé à personne : une banderole anti-Marcelo brandie, Depay qui accourt pour la faire enlever, l’attroupement entre joueurs et supporters et les doigts d’honneur du Brésilien pour conclure ce triste épisode. Fin du débat ? Non, la femme du défenseur central, Tatiane Guedes, a voulu le relancer sur les réseaux sociaux.

"Il ne défendra jamais le groupe mais seulement lui-même"

En effet, après une série de messages condamnant le racisme dont elle estime que son mari fait l’objet, Madame Guedes a voulu saluer le leadership du capitaine Depay… pour mieux tacler celui d’Anthony Lopes, ancien membre des Bad Gones.

"À propos du leadership : un joueur qui a appartenu à une foule organisée ne peut pas être le leader d’un groupe. Il ne défendra jamais le groupe mais seulement lui-même ou la foule à laquelle il a appartenu. Un vrai capitaine doit avoir du caractère, du respect et de l’amour pour son prochain. Et ne pas être prisonnier de l’ego et de la vanité. Bravo Memphis, tu es assurément un vrai capitaine", a-t-elle posté sur Instagram. Ambiance.