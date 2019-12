LDC - Les qualifiés et les adversaires potentiels du PSG et de l’OL

L’OL peut tomber sur du lourd en huitièmes de C1, mais le PSG n’est pas non plus à l’abri malgré sa première place !

La phase de groupes de la Ligue des Champions a pris fin ce mercredi, avec notamment une brillante victoire du face à (5-0). Désormais, procédons à la phase une : les qualifiés.

Huit groupes, deux qualifiés, donc deux 16 participants au huitièmes de finale. Dans l’ordre, le PSG et le , le Bayern et , et l’ , la et l’Atlético de Madrid, et , le Barça et Dortmund, Leipzig et l’Olympique Lyonnais ou encore Valence et .

Maintenant, la question qui nous intéresse tous : quels adversaires potentiels pour le PSG, qui ne pourra affronter que des deuxièmes et aucun club français, et pour l’OL, qui ne pourra affronter que des premiers et aucun club français ? Récapitulatif ci-dessous.

Adversaires potentiels du PSG : Tottenham, Atalanta, Atlético de Madrid, Naples, Borussia, Chelsea

Adversaires potentiels de l’OL : Bayern, City, Juve, Liverpool, Barça, Valence