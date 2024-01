OL : Adryelson dévoile ses objectifs

Nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, Adryelson vient de dévoiler ses objectifs en signant chez les Gones.

La semaine écoulée, l’Olympique Lyonnais a officialisé les recrutements de deux Brésiliens, notamment le gardien Lucas Perri, et le défenseur central Adryelson. Dans une interview accordée au média du club, OLPLAY, ce lundi, ce dernier dévoile ses objectifs avec le club rhodanien.

Perri et Adryelson, les deux premières recrues de l’OL

L’Olympique Lyonnais est très actif sur le mercato cet hiver afin de renforcer son effectif en vue de faire une bonne seconde partie de saison. En effet, le 6 janvier dernier, le club septuple champion de France avait annoncé les signatures de Lucas Perri, gardien de but, et Adryelson Shawann Lima Silva, défenseur central.

Getty Images

Les deux joueurs ont signé « pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert », avait indiqué l’OL dans un communiqué sur son site internet, précisant que « les deux joueurs internationaux se sont engagés avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2028 ».

L'article continue ci-dessous

Adryelson dévoile ses objectifs avec Lyon

Arrivé au club il y a quelques jours, Adryelson vient de prendre la parole pour la première fois. Le Brésilien s’est confié au micro d’OLPLAY sur ses objectifs en venant, sa vision du club rhodanien ainsi que sur sa relation avec Lucas Perri, l’autre recrue brésilienne des Gones. Très content d’avoir appris l’intérêt de l’OL, le défenseur de 25 ans dit n’avoir réfléchit longtemps avant de donner son approbation.

« Je suis très content de tout ce qui se passe dans ma vie. Je suis très motivé pour ce nouveau défi. Quand j'ai découvert l'offre de l'OL, je n'arrivais pas à le croire. C'est un immense club, dans lequel beaucoup de Brésiliens ont évolué. Ils ont également marqué l'histoire de ce club merveilleux. Alors je suis très motivé et très content. Ma famille et moi sommes très heureux de faire partie de cette équipe et de continuer à marquer l'histoire comme mes prédécesseurs brésiliens », a-t-il commencé.

Getty

A propos de ses objectifs avec l’OL, Adryelson déclare : « Mon objectif est de gagner ma place de titulaire. Bien sûr, cela dépendra de l'entraîneur. Je vais travailler dur pour marquer l'histoire du club et remporter des trophées, c'est mon principal objectif. Je suis pleinement concentré et déterminé à marquer l'histoire du club ».

Le défenseur de 25 ans explique avoir une bonne relation avec son compatriote et gardien de but Lucas Perri, qui a également signé avec lui à Lyon.