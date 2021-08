OL - Accord de principe pour Xherdan Shaqiri, attendu à Lyon ce lundi

L'international suisse est arrivé à Lyon dans la nuit de dimanche à lundi, il ne lui reste plus qu'à passer la visite médicale avant de s'engager.

La piste date de plusieurs semaines désormais, voici qu'elle approche de son dénouement. Fermement courtisé par l'Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri devrait bel et bien porter les couleurs des Gones cette saison. Barré par la concurrence à Liverpool, l'international suisse est arrivé à Lyon dans la nuit pour s'y engager.

Après plusieurs semaines de négocations, l'OL, qui s'était déjà entendu contractuellement avec le joueur, est tombé d'accord avec Liverpool, comme annoncé tard dimanche soir via un communiqué officiel. "L’Olympique Lyonnais est heureux d’avoir enfin trouvé un accord de principe avec Liverpool dans le cadre du recrutement du milieu de terrain international Suisse, Xherdan Shaqiri, qui s’était distingué face à la France lors du 1/8eme de finale de l’Euro", peut-on lire sur le communiqué du club. Selon les informations récoltées par Goal, le montant total du transfert s'élève à 9,5 millions de livres (soit environ 11 millions d'euros).

Visite médicale programmée ce lundi matin

Désormais, place à la traditionnelle visite médicale, dernier obstacle avant la signature de Xherdan Shaqiri. "Particulièrement motivé par le projet de l’Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri arrivera à Lyon dès cette nuit où il sera accueilli par Juninho. La finalisation du transfert demeure conditionnée au résultat de la visite médicale que le joueur passera ce lundi matin et à la finalisation des dernières formalités administratives", précise l'Olympique Lyonnais, reconnaissant envers les Reds.

"Après d’intenses négociations avec Liverpool, l’OL remercie le directeur General, Billy Hogan, et le directeur sportif, Mickael Edwards, de leurs disponibilités et de leur écoute aux demandes conjointes de Xherdan Shaqiri et de l’Olympique Lyonnais", termine ainsi le club français, qui avait bien besoin d'un tel recrutement.



Dimanche, face à Clermont (3-3), l'équipe entraînée par Peter Bosz a encore manqué l'occasion de lancer sa saison 2021-22. Rejoint dans les derniers instants du match malgré une prestation aboutie, Lyon compte deux points après trois journées de Ligue 1. Un faux départ qui met déjà l'équipe du Rhône sous pression...