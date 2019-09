Nice - Rivère explique ses relations avec Vieira

Jean-Pierre Rivère, de nouveau président de l'OGC Nice, a expliqué ses rapports avec son entraîneur, Patrick Vieira.

Jean-Pierre Rivère est de retour au sein de l'OGC Nice, quelques mois après son départ du club azuréen. La situation a changé depuis l'arrivée de Jim Ratcliffe, le milliardaire britannique qui a racheté le club.

Dans ce contexte, Patrick Vieira, le coach des Aiglons, a eu des rapports tendus avec Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, directeur du football.

Rivère s'est expliqué au sujet de la situation : "Il a mal pris notre départ, on a mal pris certaines choses et point barre. Il n’y a pas de différend avec Patrick. Il a mal pris notre départ, on a mal pris certaines choses et point barre. On s’est expliqués, on s’est tout dit, je pense qu’on a rien oublié. Maintenant, on est dans un projet. On est à 100% derrière le coach. Il est à 100% dans le projet donc il n’y a plus de débat, c’est du passé."

Au sujet de l'avenir, il a mis en exergue la nécessité de travail : "On a un projet ambitieux qui va mettre du temps à se mettre en place. Personne ne nous attend, il faut avoir beaucoup d’humilité, je pense qu’il va falloir beaucoup travailler surtout. On espère que le Gym va grandir petit à petit, gravir les échelons mais il va falloir du temps. Le discours a été très clair, on sait que c’est une saison de transition", a-t-il indiqué.

