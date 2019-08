OGC Nice, Rivère : "INEOS ne va pas faire n'importe quoi"

De retour dans l'organigramme des Aiglons, Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier ont affiché leur enthousiasme concernant l'arrivée d'INEOS.

Ce jeudi, l'OGC Nice a passé la vitesse supérieure. Les Aiglons ont enregistré les arrivées d'Alexis Claude-Maurice et Kasper Dolberg afin de renforcer l'équipe première, en attendant l'officialisation concernant Adam Ounas, mais aussi officialiser les retours de Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère au sein de la direction du club. Dans une interview accordée à L'Equipe, les deux hommes, accompagnés par Bob Ratcliffe, ont expliqué pourquoi la venue d'INEOS est une bonne chose.

"Parce que ce sont gens qui ont les moyens de leurs ambitions. Ils ne vont pas faire n'importe quoi. On a vu qu'ils représentaient une opportunité juste incroyable pour l'OGC Nice. Vous avez des gens qui aiment le foot, qui ne viennent pas pour gagner de l'argent dans le football - même s'ils ne viennent pas pour en perdre. Ils viennent juste pour avoir du plaisir, du succès, et dans une volonté de bâtir. Avec Julien, notre travail a été de faire des fondations pendant des années. Aujourd'hui, on peut se permettre de regarder les étages à élever", a tout simplement constaté le président de l'OGC Nice.

"Un des points qui dénote avec les actionnaires précédents, c'est qu'à Ineos ce sont des gens qui ont la vraie culture du football européen tel que nous, nous le vivons. Ils n'appréhendent pas ça comme un business pour faire de l'argent. Ce sont des amoureux du foot et du sport en général", a ajouté Julien Fournier, adressant au passage un tacle à l'ancienne direction des Aiglons avec qui les deux hommes avaient eu des problèmes l'hiver dernier.

Bob Ratcliffe de son côté a confessé que les deux hommes ont été essentiels pour racheter Nice : "Sans l'engagement de Julien et Jean-Pierre, nous n'aurions pas acquis le club. Notre expérience à Lausanne-Sport nous a servi. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à Ineos : il y a de bons juristes, de bons chimistes. Mais ce que nous n'avons pas, ce sont des gens capables de diriger un club de football. Ce que nous avons vu à Lausanne, dans un plus petit club, c'est que nous avions besoin d'acquérir une expertise que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas apprendre. Tout ce que savent Julien et Jean-Pierre, on ne peut pas l'avoir comme ça. Nous visons l'excellence dans tous les domaines et ils reflètent cette excellence... même si Julien a perdu hier (mercredi, Nice-Marseille, 1-2), parce que c'est lui le responsable du football... (Rires)".

Enfin, Jean-Pierre Rivère a dévoilé la nouvelle politique sportive du club : "On ne va pas chercher ou un autre club en exemple. Mais si je devais citer un modèle, ce serait plus Lyon dans sa capacité à développer des jeunes joueurs, qu'ils aient été recrutés ou issus de leur Académie - qui a montré qu'elle était capable de former des joueurs de très haut niveau, ce que Nice aujourd'hui, il faut être clair, n'a pas montré, ce qu'on doit développer. Mais quand on voit Kasper Dolberg, il est jeune, mais il est expérimenté. On a un mercato qui aura duré quinze jours, donc il n'y aura pas d'enseignements à tirer sur les profils. Si demain il y a un Dante à faire, on fera un Dante. Après, le principe de base chez nous, c'est de ne pas investir sur des joueurs de plus de vingt-trois ans".