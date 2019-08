OFFICIEL - Kasper Dolberg (Ajax) rejoint l'OGC Nice

Au lendemain de la défaite face à l'OM (1-2), Kasper Dolberg, grand espoir de l'Ajax Amsterdam, s'est officiellement engagé en faveur de l'OGC Nice.

Elle est là, la première recrue de l'OGC Nice version INEOS. Au lendemain de la défaite des Aiglons face à l'Olympique de Marseille (1-2), Kasper Dolberg, présent dans les tribunes de l'Allianz Riviera mercredi soir avec une écharpe aux couleurs du Gym sur les épaules, grand espoir de l' Amsterdam et du football danois, s'est officiellement engagé en faveur de l'OGC Nice, ce jeudi. ​

Le Danois, jeune attaquant âgé de 21 ans, est la première recrue d'une semaine qui devrait être agitée. En effet, en plus de ses services, les nouveaux dirigeants niçois devraient aussi s'attacher ceux du Lorientais Alexis Claude-Maurice, du Napolitain Adam Ounas et du Parisien Stanley N'Soki dans les prochains jours. Des arrivées facilitées par le rachat du club par le groupe INEOS et ses importants moyens financiers.

Un transfert record pour les Aiglons

Si les pensionnaires de n'ont ni précisé la durée du contrat de leur nouvel attaquant ni le montant déboursé pour s'attacher ses services, l'Ajax Amsterdam a précisé avoir récupéré 20,5 millions d'euros dans la transaction. Un transfert record pour l'OGC Nice, donc, pour un joueur aux 13 sélections en équipe nationale, qui avait inscrit pas moins de 11 buts avec l'Ajax Amsterdam la saison dernière.