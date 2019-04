OGC Nice - Gauthier Ganaye : "Très clairement, l’objectif est de garder Vieira"

Présent sur le plateau de l'émission Téléfoot ce dimanche matin, le président de l'OGC Nice a fait le point sur les dossiers chauds, évoquant Vieira.

Ancien secrétaire général du et seulement âgé de 31 ans, Gauthier Ganaye est devenu le président de l'OGC Nice cet hiver, succédant à l'emblématique Jean-Pierre Rivère à la tête des Aiglons. Ambitieux, lui qui a parfaitement conscience du potentiel du club azuréen en terme de développement, était présent sur le plateau de l'émission Téléfoot, sur TF1, ce dimanche matin. L'occasion pour lui d'évoquer le potentiel rachat du club, ainsi que l'avenir de l'entraîneur Patrick Vieira.

"C’est au niveau des actionnaires que ça se passe. Depuis mon arrivée, on a structuré un peu plus le club avec notamment l’arrivée de Gilles Grimandi. Cela ne doit pas nous empêcher de travailler au quotidien", a-t'il déclaré au sujet des bruits faisant état d'un rachat du club par le puissant milliardaire Jim Radcliffe.

"Très clairement, l’objectif est de garder Vieira"

S'il est encore trop tôt pour savoir si la première fortune de Grande Bretagne deviendra le prochain investisseur de l'OGC Nice, Gauthier Ganaye a aussi évoqué un autre membre important dans le projet du club, en la personne de l'ancienne gloire des Gunners Patrick Vieira, arrivé l'été dernier.



"Très clairement, l’objectif est de garder Vieira. Un entraîneur comme lui a sûrement été sollicité mais il est investi dans le projet. La relation entre Gilles et Patrick est un atout considérable", a confié le président des Aiglons, à l'heure où l'ancien international français réalise des choses intéressantes pour sa première sur un banc de l'élite, et ce avec un effectif limité, notamment suite à des départs importants tel que celui de l'attaquant Mario Balotelli vers l' .

En plus de l'avenir de son entraîneur, il a aussi évoqué ceux des deux meilleurs joueurs de l'effecitf, que sont Allan Saint-Maximin et Youcef Atal. "Votre objectif est de garder Saint-Maximin une saison de plus ?", a demandé le journaliste de TF1. "Non pas forcément", a répondu le dirigeant, avant de se montrer ferme sur le cas de son jeune latéral droit, qui devrait rester Niçois une saison de plus, quelle que soit l'offre qui pourrait arriver sur son bureau lors du mercato.

Enfin, Gauthier Ganaye a évoqué la défaite surprise des siens samedi soir (0-1) face à un Stade Malherbe de pourtant en totale méforme ces dernières semaines. Une défaite qui pourrait priver le club de se greffer à la lutte finale pour une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. "On était très déçus hier après le match car on a créé assez d’occasions. Mathématiquement ce qu’on veut c’est être à portée de fusil pour jouer quelque chose. Tout reste possible"