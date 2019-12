OFFICIEL - Toby Alderweireld prolonge à Tottenham

L'international belge de 30 ans était annoncé sur le départ, mais a finalement signé un nouveau bail avec le club du nord de Londres.

Toby Alderweireld ne quittera pas cet hiver. La fuite des talents n'aura pas lieu dans le nord de Londres. Le défenseur des Spurs a signé un nouveau contrat avec le club du nord de Londres jusqu'en juin 2023. L'international belge, qui avait jusque-là refusé de prolonger son bail avec Tottenham, a souvent été annoncé sur le départ lors des derniers mercatos, mais a finalement décidé de s'inscrire dans la durée avec les Spurs.

Alors que les Spurs ont montré des améliorations en ces dernières semaines depuis l'arrivée de José Mourinho, l'international belge de 30 ans a pris la décision de faire confiance à ses dirigeants et à son club en leur confiant son avenir. Ayant déjà été lié à un départ, Toby Alderweireld a fait 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, les Spurs étant actuellement cinquièmes en Premier League - et à seulement trois points du quatrième.

Toby Alderweireld a été une excellente recrue pour les Spurs depuis son arrivée en provenance de l'Atletico Madrid en 2015, mais une nouvelle fois, la tendance était à un départ dans un avenir proche le concernant. Désiré par Mauricio Pochettino et signé lors du règne de l'Argentin chez les Spurs, récemment limogé, le contrat de l'international belge devait expirer à la fin de la saison, le laissant libre de s'engager avec un nouveau club pour la saison prochaine dès le mois de janvier.

Alderweireld avait été annoncé un peu partout et avait été lié à des clubs comme , le et le , mais il semble qu'il ait décidé qu'il était heureux dans un environnement familier. José Mourinho a précédemment suggéré qu'il ne compterait pas sur des joueurs peu susceptibles d'avoir un avenir à long terme dans le club - les contrats de Jan Vertonghen et Christian Eriksen devant encore se terminer en 2020.