Tottenham, Mourinho : "Nous ferons peur en février"

L'entraîneur portugais est persuadé que certains cadors préfèreraient éviter son équipe en huitième de finale de la Ligue des champions.

Humilié à domicile par le au match aller, , désormais dirigé par José Mourinho, se déplaçait à Munich ce mercredi soir pour y disputer une rencontre sans le moindre enjeu. Les Spurs se sont inclinés avec une équipe largement remaniée, mais cela n'inquiète pas le technicien portugais. Tottenham monte en puissance depuis l'arrivée de José Mourinho. L'ancien technicien de considère que son équipe ne sera pas bonne à prendre en février.

"C'était un match bizarre car il comptait pour du beurre. J'aimerais bien revenir ici en quarts ou en demies quand ce sera un vrai match couperet. La est un championnat éreintant donc je devais faire tourner. J'espère que les fans me comprendront. Je voulais voir certains jeunes donc ils ont joué. Et ils ont bien joué ! Les équipes qui ont terminé en tête de leur groupe voudront nous éviter car nous serons la plus forte parmi celles classées à la deuxième place. Fin février, je connaîtrai mieux mes joueurs. Nous serons prêts", a expliqué le Portugais.

"J'aurais préféré gagner, mais ce match a livré de bonnes informations"

José Mourinho préfère retenir le positif de cette rencontre, au micro de BT Sport : "C'était un bon match pour moi. Je ne veux pas parler de conclusions parce que c'est un mot trop fort mais je dirais des informations importantes. Je vous donne clairement un exemple positif car ils sont plus faciles. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur Juan Foyth. Il n'a pas joué une minute pour moi jusqu'à aujourd'hui et j'ai appris plus dans ces 90 minutes que je ne l'ai fait en deux ou trois semaines d'entraînement".

"Pas de conclusions mais de bonnes informations. Je préférerais gagner ou faire match nul et que Son marque à la dernière minute et perdre 3-2 plutôt que 3-1 bien sûr, mais nous savions que le match était important pour d'autres raisons. Nous ne voulions pas un résultat qui laisse une ombre planer sur nous mais je pense qu'il y a eu des choses positives pour beaucoup de garçons", a ajouté le technicien des Spurs.

Enfin, José Mourinho s'est montré relativement satisfait de Ryan Sessegnon qui faisait ses débuts en Ligue des champions : "C'est la qualité que nous savons qu'il a. Il arrive toujours dans des positions dangereuses et c'est un bon finisseur. Il a beaucoup à améliorer. Il a perdu trop de duels individuels et il doit apprendre à utiliser son corps. Il jouait face à des joueurs expérimentés et a beaucoup à développer, mais le potentiel est là".