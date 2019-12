Tottenham - Mourinho compare le but de Son à celui de Ronaldo

L'entraîneur de Tottenham a comparé la chevauchée fantastique du Coréen à celle de Ronaldo sous le maillot du Barça contre Compostelle en 1996.

Large vainqueur de ce samedi (5-0), a vu Heung-min Son inscrire un but magnifique à l'issue d'une chevauchée fantastique depuis son propre camp. Un but qui a rappelé de bons souvenirs à son nouvel entraîneur, José Mourinho.

"Même avant ce but, mon fils appelait Son, 'Sonaldo' Nazario", s'est exclamé le technicien portugais en conférence de presse, en référence bien sûr à l'attaquant brésilien.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Les Spurs de retour dans le Top 6 !https://t.co/1euwv2bIR6 — RMC Sport (@RMCsport) December 7, 2019

"Et aujourd'hui, c'était vraiment "Sonaldo" Nazario, parce que la seule chose qui m'est venue à l'esprit est un but où j'ai eu l'honneur d'être assis à côté de Sir Bobby Robson. C'était Compostelle-Barcelone en 1996 et Ronaldo avait récupéré le ballon derrière la ligne médiane pour aller marquer un but très similaire à celui de Son."

Une victoire qui permet aux Spurs de se rapprocher de et , tous deux battus ce week-end. Les coéquipiers de Harry Kane pointent désormais à six longueurs de la quatrième place, synonyme de qualification en .