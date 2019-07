OFFICIEL - Thomas Vermaelen rejoint le Vissel Kobe

Barré par la concurrence et gêné par des blessures au FC Barcelone, le Belge de 33 ans s'est officiellement envolé pour le Japon et le Vissel Kobe.

Après les Espagnols Andrés Iniesta et David Villa, c'est un troisième joueur ayant porté les couleurs du qui a fait le choix de se laisser tenter par une aventure au , du côté du Vissel Kobe.

En effet, alors que son transfert ne faisait plus de doute depuis quelques jours, le défenseur belge Thomas Vermaelen s'est officiellement engagé ce samedi en faveur des Nippons, après quatre saisons passées en Catalogne.

Bientôt 34 ans et une carrière à relancer

Âgé de 33 ans, celui qui compte pas moins de 74 sélections avec la était barré par la concurrence dans les rangs du Champion d' , Gérard Piqué et les Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti lui étant régulièrement préférés par Ernesto Valverde. De plus, force est de constater que les blessures n'ont pas épargné l'ancien d' et de l' Amsterdam, qui ne manquera pas de se refaire une santé au Japon.

De son côté, le Vissel Kobe, nouveau club de Thomas Vermaelen, s'est félicité de l'arrivée de ce joueur d'expérience. Un de plus à se laisser séduire par la perpective d'évoluer au Japon, dans un championnant résolument en plein essor ces dernières années.