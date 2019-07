Mercato - FC Barcelone : Thomas Vermaelen va s'engager au Vissel Kobe

Visiblement très proche du , le club japonais du Vissel Kobe va de nouveau recruter un joueur passé par le FC Barcelone. Le défenseur central belge Thomas Vermaelen va s'engager avec Kobe très prochainement.

En effet, le joueur est actuellement à Kobe, où il a découvert les installations du club et passé sa visite médicale avec le club de J-League.

Le Vissel Kobe, qui disputera demain un match amical contre Barcelone, compte déjà des joueurs historiques du Barça dans son effectif. Le cas le plus évident est celui d’Iniesta, qui, après une longue carrière au Barça a rejoint l’année dernière le club japonais. Il a ensuite été suivi par un autre joueur majeur du football espagnol et également un ancien buteur de Barcelone, David Villa, qui a notamment marqué en finale de Ligue des Champions 2011 contre (3-1).

Thumbs up for Thomas Vermaelen at Vissel Kobe. Just waiting for the official announcement. He’ll sign a contract until december 2021. pic.twitter.com/DaQfz1qLAn