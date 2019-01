OFFICIEL : Tata Martino nouveau sélectionneur du Mexique

La Fédération mexicaine de football a annoncé la nomination de Tata Martino à la tête d'El Tri, ce lundi.

Gerardo "Tata" Martino est le nouveau sélectionneur du Mexique.



La durée de son contrat n'a pas encore été annoncée, bien que la fédération mexicaine espère que l'Argentin mènera la nation d'Amérique centrale à la Coupe du monde 2022 au Qatar, voire au-delà.



Martino reprend une équipe très régulière depuis vingt ans. "El Tri" s'est qualifié pour les sept dernières Coupes du Monde et a été éliminé aux huitièmes de finale de chacune d'entre elles.



Il aura les meilleurs joueurs du Mexique à sa disposition pour la Gold Cup dès cet été. Cela inclut une nouvelle génération de joueurs prometteurs, symbolisée par le talentueux Hirving Lozano (PSV), après un cru qui a remporté la Coupe du Monde U20 et l’or olympique, mais n’a pas réussi à répondre aux attentes suscitées au-delà des sélections de jeunes.



Le poste était vacant depuis que Juan Carlos Osorio a refusé une prolongation de contrat après la Coupe du monde 2018, avant de prendre les commandes du Paraguay. C’est avec cette même équipe du Paraguay que Martino s’est d'abord fait une réputation dans le football international.



Désormais âgé de 56 ans, Martino a dirigé le Paraguay en 2007 après avoir remporté quatre titres dans la ligue nationale du pays. Il a ensuite entraîné Newell’s Old Boys, le club où il a passé sa jeunesse, avant de succéder au regretté Tito Vilanova au FC Barcelone. Son mandat au Barça n’avait duré qu’un an, avec une seconde place en Liga. Martino avait ensuite dirigé la sélection argentine après le Mondial 2014, échouant à deux reprises en finale de la Copa America contre le Chili.



En 2017, l'ex-coach du Barça avait rebondi en MLS, à Atlanta United, avec une réussite certaine. Son nouveau défi à la tête du Mexique le ramène sur le devant de la scène.