OFFICIEL - Suso prêté au FC Séville

L'attaquant espagnol quitte l'AC Milan pour rejoindre le club andalou en prêt.

C'est désormais officiel. Suso quitte l' et retourne en du côté du . Les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt de 18 mois avec une option d'achat d'environ 20 M€ pour l'attaquant de 26 ans. Une option d'achat qui deviendrait obligatoire en cas de qualification de l'équipe andalouse en . Pour rappel, le FC Séville est actuellement troisième en derrière le et le Barça.

Dans un communiqué publié sur son site, le pensionnaire de a confirmé le départ de l'attaquant espagnol en : "L’AC Milan annonce qu’un accord a été trouvé avec le FC Séville pour le prêt de Suso avec une option d’achat fixée selon certaines conditions. L'AC Milan tient à remercier Jesús pour son engagement professionnel au sein du club et lui souhaite tout le succès possible pour sa future carrière".

L'article continue ci-dessous

Le FC Séville a annoncé mercredi sa dernière signature sur ce marché d'hiver. Comme Goal avait annoncé, le club andalou a conclu un accord avec Milan pour le transfert de Suso. Le joueur s'était rendu à Séville pour passer les examens médicaux, après quoi l'annonce officielle a été faite par les deux clubs dans la soirée. L'option d'achat pourrait atteindre un montant maximum de 22 millions d'euros selon les objectifs atteints.

L'investissement s'ajoute à celui d'En-Nesyri, où Séville a également payé 20 millions d'euros lors de ce mercato d'hiver avec l'intention d'avoir une équipe aussi compétitive que possible alors que le club est déjà troisième en Liga et toujours en course en et en . Julen Lopetegui parvient ainsi à avoir un renfort de poids, car il a lancé Suso dans l'équipe nationale espagnole et a plus d'options dans son effectif sur les ailes, où Nolito et Ocampos étaient pratiquement les seuls ailiers de l'équipe qui ont le niveau requis.

De son côté, Suso revient en Espagne, où il n'a joué que lors de la saison 2013-14 à Almeria et espère retrouver son meilleur niveau à Séville après avoir perdu de l'importance ces derniers mois à Milan.