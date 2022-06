OFFICIEL : Sadio Mané rejoint le Bayern Munich pour 41M€

Après un passage très réussi à Anfield, l'attaquant sénégalais rejoint le champion d'Allemagne en titre.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel, Sadio Mane quitte Liverpool et rejoint le Bayern Munich pour 41 millions d'euros. Le joueur de 30 ans a informé les Reds de son désir de partir après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid en mai, et comme Mané n'avait plus qu'un an de contrat, les Reds lui ont permis de partir maintenant plutôt que de risquer de le perdre pour rien à l'été 2023.

Le départ de Sadio Mané met un terme à une période extrêmement réussie pour l'international sénégalais dans le football anglais, son passage à Liverpool lui ayant permis de marquer 120 buts en 269 apparitions. Liverpool recevra une indemnité fixe de 32 millions d'euros pour Mané, avec une possibilité de 6 millions d'euros supplémentaires en fonction des apparitions, ainsi que 3 millions d'euros supplémentaires en fonction des performances individuelles et collectives.

L'indemnité de transfert signifie que Liverpool a vendu l'ailier pour plus que les 39 millions d'euros qu'ils ont payés pour le signer en provenance de Southampton en 2016 - mais pour le Bayern Munich, cela marque un mouvement clé de ce mercato estival, alors qu'ils risquent de perdre Robert Lewandowski dans les prochaines semaines.

Sadio Mané a signé un contrat de trois ans au Bayern, le liant aux champions de Bundesliga jusqu'à l'été 2025. Selon les rapports, il devrait toucher un salaire d'environ 15 millions d'euros par an, ce qui en ferait l'un des joueurs les mieux payés de l'Allianz Arena. Mané a déclaré au site internet de son nouveau club : "Je suis très heureux d'être enfin avec le FC Bayern à Munich. Nous avons eu beaucoup de discussions et j'ai ressenti dès le départ le grand intérêt de ce grand club. Il n'y avait donc aucun doute dans mon esprit dès le départ : c'est le bon moment pour ce défi. Je veux réaliser beaucoup de choses avec ce club, y compris au niveau international. Pendant mon séjour à Salzbourg, j'ai suivi de nombreux matchs du FC Bayern - j'aime beaucoup ce club !".

Mane part en légende - le remplacer ne sera pas facile

Le point de vue du correspondant de GOAL à Liverpool, Neil Jones :

Il n'a pas fallu longtemps aux fans de Liverpool pour tomber amoureux de Mané, mais il pourrait leur falloir un certain temps pour se remettre de son départ. Il part en tant que légende d'Anfield, c'est certain. Il a été la première des grandes recrues de Jürgen Klopp sur le bord de la mer, le catalyseur de l'ascension des Reds, qui sont passés du statut d'outsiders à celui de véritables prétendants.

Sadio Mané scoring this on his debut away to Arsenal >>>>>>>>>>>>



What a start to his Liverpool career, and he only got betterpic.twitter.com/76LREcLTyV — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) June 17, 2022

Mélange parfait de technique, de physique et d'intelligence, il s'est épanoui dans trois positions différentes sous la direction de Klopp : joueur de l'année à droite, champion d'Europe et de Premier League à gauche et, en 2022, en tant que numéro 9 libre et itinérant. Liverpool a misé sur Darwin Nunez et Luis Diaz pour combler le départ de Mané. Tous deux ont un immense potentiel et semblent bien adaptés au système de Klopp, mais ils devront être exceptionnels pour remplacer la superstar sénégalaise souriante et buteur.

Le Bayern s'offre un joyau, et à un prix défiant toute concurrence. Liverpool aurait sûrement pu demander plus, mais a peut-être estimé qu'elle devait respecter les souhaits de Mane. Il voulait partir selon ses conditions. Il n'a pas remporté la Ligue des champions, ce qui aurait été une fin parfaite, mais il part en tant que véritable grand. Il sera toujours adoré à Anfield, et à juste titre.

Un vol ! Le Bayern ne peut pas se tromper avec la signature de Mané

Par Justin Kraft, journaliste de GOAL Allemagne/SPOX

Pour le Bayern - et le football allemand - cette transaction est énorme. Il est très difficile de se rappeler la dernière fois qu'un joueur de classe mondiale a rejoint la Bundesliga à son apogée. Et vu le prix, c'est une véritable aubaine ! En même temps, il faut dire que Mané ne résout aucun des problèmes les plus évidents de l'équipe du Bayern, et même s'il renforce sans aucun doute l'attaque et facilite un éventuel départ de Robert Lewandowski, il n'est pas un numéro 9 classique.

Quoi qu'il en soit, il représente une amélioration par rapport à Serge Gnabry et Leroy Sane en tant qu'attaquant de pointe. Il est donc difficile de critiquer le Bayern pour cette transaction, même si la politique consistant à remplacer un grand nom (Lewandowski) par un autre (Mané) n'a pas toujours un sens stratégique. À court terme, cependant, le Bayern ne pouvait pas espérer beaucoup plus d'une nouvelle signature cet été. Avec Mane, ils auront du mal à se tromper.

Où Mané jouera-t-il pour le Bayern Munich ?

La place de Mané dans l'équipe du Bayern en 2022-23 dépendra probablement de l'avenir de Robert Lewandowski, qui continue de faire pression pour quitter le club alors qu'il entre dans la dernière année de son contrat. Auteur de 344 buts en 374 matchs pour les Bavarois, Lewandowski devra être remplacé, et Mané pourrait être chargé de le faire par Julian Nagelsmann, après avoir joué comme attaquant central pendant une grande partie de la seconde moitié de la saison dernière à Liverpool, suite à l'arrivée de Luis Diaz.

Si Lewandowski reste ou si un remplaçant naturel du numéro 9, comme l'attaquant de Stuttgart Sasa Kalajdzic, est trouvé, alors Mané sera probablement déployé dans sa position plus naturelle sur la gauche. Kingsley Coman serait associé à lui sur le côté droit, avec Leroy Sane et Serge Gnabry - en supposant qu'il ne soit pas vendu cet été - disponibles en joker de luxe.