OFFICIEL - Rui Almeida nommé entraîneur de Caen

Ayant terminé la dernière saison sur le podium de Ligue 2 avec Troyes, Rui Almeida s'est engagé pour deux ans en faveur du Stade Malherbe Caen.

Habitué à faire l'ascenseur, le Stade Malherbe , 19ème de lors de l'exercice 2018-2019, n'a pas été en mesure d'assurer son maintien, alors que le club normand restait sur plusieurs exercices de rang dans l'élite. Relégué en seconde division au terme d'une saison laborieuse marquée par de nombreuses tensions, Caen est un club qui se veut en reconstruction, non sans l'ambition de remonter le plus rapidement possible.

Pour cela, exit le duo Rolland Courbis et Fabien Mercadal pour entraîner l'équipe professionnelle, tandis qu'un nouvel entraîneur était attendu depuis plusieurs jours. Ce dimanche, on connaît enfin l'identité de celui-ci, qui n'est autre que le Portugais Rui Almeide, qui s'est engagé pour les deux prochaines saisons plus une en option du côté des Malherbistes, après avoir mené l'ESTAC sur le podium de cette saison.

Un profil de bâtisseur qui plaît au président

"Les joueurs du Stade Malherbe Caen qui retrouveront le chemin de l'entraînement d'ici 15 jours vont faire connaissance avec un nouvel entraîneur en la personne de Rui Almeida. L'entraîneur portugais de 49 ans s'est engagé avec les "bleu et rouge" pour les prochaines saisons", a en effet annoncé le club normand, via un communiqué officiel, affichant sa satisfaction de voir débarquer un entraîneur ayant fait ses preuves en .

"On l'a rencontré à Paris avec Arnaud Tanguy et Yohan Eudeline, c'est quelqu'un qui revendique des valeurs que l'on recherchait : de la rigueur, du travail et de l'ambition (...) on l'a aussi vu avec l'ESTAC, il fait jouer les jeunes joueurs, ça faisait partie des critères à prendre en compte dans notre recherche", a déclaré Fabrice Clément, le président du Stade Malherbe, au sujet de son nouveau technicien.