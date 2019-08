OFFICIEL - Ruben Aguilar quitte Montpellier pour Monaco

L'AS Monaco a annoncé ce mardi soir l'arrivée du défenseur latéral droit Ruben Aguilar, en provenance de Montpellier.

C'est officiel : Ruben Aguilar va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à .

Comme pressenti, l'ASM a officialisé l'arrivée du défenseur latéral droit, auteur d'une saison pleine avec l'an passé. Aguilar, révélé à Auxerre avant de prendre une autre dimension à Montpellier, a signé un contrat de 5 ans avec le club de la Principauté.

L'article continue ci-dessous

"L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Ruben Aguilar (26 ans) en provenance de Montpellier. L’arrière latéral s’engage pour 5 saisons", a indiqué le club dans un communiqué officiel. "Avec 68 rencontres lors des deux dernières saisons, il se révèle comme un membre important de l’effectif montpelliérain, réputé pour sa solidité défensive. Par son activité et sa qualité de centre (5 passes décisives), il contribue aux bons résultats du MHSC en la saison dernière".



"Nous sommes très heureux de la signature de Ruben Aguilar. Il a démontré ses qualités et sa régularité lors des deux dernières saisons avec Montpellier. Son arrivée renforce la compétitivité de notre effectif", a souligné Oleg Petrov, Vice-président directeur général de l'ASM.



"Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco", s'est enthousiasmé le défenseur. "Le Club a de l’ambition et souhaite lutter pour les premières places. C’est un nouveau challenge dans ma carrière. Je vais travailler dur pour franchir ce nouveau palier et aider l’équipe à atteindre ses objectifs".