OFFICIEL - Rodrigo Moreno rejoint Leeds

L’attaquant espagnol s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec Leeds United, fraîchement promu en Premier League.

Ce n’était plus vraiment un secret depuis le début des négociations entre Valence et Leeds mais l’officialisation a mis plus de temps à arriver. Mais, ce samedi, le club anglais a annoncé la signature de Rodrigo Moreno pour les quatre prochaines saisons.

Un sacré coup pour le promu en qui a malgré tout dû sortir le chéquier pour s’offrir l’international espagnol. Pour 30 millions d’euros, Rodrigo Moreno rejoint donc le nord de l’ et efface des tablettes un certain Rio Ferdinand, recruté contre 26 millions d’euros en 2000.

Record pour Leeds

Avec ce renfort, Leeds souhaite se mettre dans les meilleures dispositions pour accrocher rapidement un maintien dans l’élite, qu’il n’a plus connu depuis 2004.

De son côté, Rodrigo quitte un club de Valence en pleine crise et espère se montrer à son avantage sous les ordres de Marcelo Bielsa, afin de convaincre Luis Enrique de le sélectionner pour l’Euro qui se jouera en juin 2021.

"C’est l’un des meilleurs coaches du moment. Il a fait des choses importantes dans différents clubs et je suis excité à l’idée d’apprendre de lui", s’est exprimé l’Espagnol.