Le Real Madrid prépare déjà son mercato estival

L'hiver va être calme du côté du Real Madrid, mais les Merengue s'activent déjà pour préparer l'été 2020.

L'été dernier, le s'est montré très actif pour reconstruire une équipe compétitive capable de battre le sur toute une saison en mais aussi de renouer avec le succès en . Les Merengues ont dépensé énormément d'argent pour faire venir Eden Hazard et bien d'autres joueurs. L'hiver 2020 promet donc d'être calme au Real Madrid, la piste Paul Pogba semblant impossible à réaliser.

Mais le club de la capitale espagnole ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le Real Madrid n'a pas fini de se refaire un lifting et va encore ajouter quelques touches dans son effectif à l'été 2020. Prêté à la , Martin Odegaard devrait revenir au Real Madrid tout comme Achraf Hakimi, qui fait actuellement les beaux jours du . Selon les informations d'As, le Real Madrid a déjà ciblé ses priorités pour l'été prochain.

Ruiz et Reinier dans le viseur

En effet, le média espagnol avance que la piste menant au milieu de terrain du Napoli Fabian Ruiz sera l'une des priorités. L'ancien pensionnaire du Bétis Seville plairait également au FC Barcelone mais aurait fait son choix en faveur du club merengue. Le contrat de Fabian Ruiz s'achève en juin 2023 et le président Aurelio De Laurentiis ne serait pas contre un départ, mais attendrait un chèque de 100 M€. L'Espagnol n'est pas la seule cible du Real Madrid.

Le média brésilien Spor TV révèle que les Merengues auraient également un oeil sur la jeune pépite de Flamengo, Reinier. L’entourage du joueur aurait ainsi été approché par la Casa Blanca. Sacré champion du et vainqueur de la Copa Libertadores sous les ordres de Jorge Jesus, le milieu de terrain âgé de 17 ans, auteur de six buts en quatorze apparitions cette saison, est considéré comme le plus grand espoir du championnat brésilien.

La clause libératoire du milieu de terrain de Flamengo s'élève à 35 millions d'euros. Une chose est sûre, le Real Madrid est déterminé à redevenir une place forte du football mondial et est prêt à mettre les petits plats dans les grands pour parvenir à ses fins. La Casa Blanca a déjà commencé son lifting lors de l'été 2019 et compte bien le poursuivre en 2020 en mettant la main au portefeuille pour combler ses lacunes sur le terrain.