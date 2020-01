Reinier sur sa visite expresse à Madrid : "Un voyage d'ordre privé"

Reinier Jesus s'en efin expliqué sur son voyage express à Madrid. Il affirme que cela n'a rien à voir avec un transfert au Real.

La presse madrilène est formelle, le nouveau prodige brésilien Reinier Jesus a passé sa visite médicale à Madrid lors d'un court voyage ces derniers jours et va s'engager au sein du club merengue.

Le jeune joueur a démenti dans un rire, arguant que son voyage n'avait rien à voir avec un transfert, lui qui dispute actuellement le tournoi de qualification pour les JO 2020 avec le :

"Je suis concentré sur le Brésil pour l'instant. Quand je suis arrivé ici, je me suis concentré sur cette compétition, qui est vraiment importante pour moi et pour nous tous", a déclaré Reinier dans des propos elayés par AS, lui qui est arrivé au tournoi de qualification en après le reste de l'équipe après sa fameuse visite dans la capitale espagnole.

"J'ai eu quelques problèmes privés à régler [rires], mais je suis entièrement concentré sur l'équipe nationale. C'était juste une chose rapide et tout va bien." Ayant déjà passé sa visite médicale selon les médias ibériques, Reinier, 18 ans, se rapproche de l'officialisation au Real.

"Je suis vraiment heureux, en ce moment je dois continuer à travailler dur et nous verrons ce qui se passera", a déclaré le milieu de terrain offensif, qui est entré en jeu en deuxième mi-temps contre le .