OFFICIEL - PSG : Pembélé prolonge jusqu'en 2024

Titulaire face à Bordeaux le week-end dernier, le jeune défenseur a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Titulaire face à en le week-end dernier, Timothée Pembélé va longtemps garder cette semaine en mémoire. Après avoir été titularisé pour la première fois en dans sa carrière, le jeune défenseur a vu son contrat être renouvelé ce vendredi. Le champion de en titre a témoigné sa confiance envers son jeune joueur de 18 ans en lui offrant un contrat sur le long terme.

Ce vendredi matin, le a officialisé la prolongation de contrat de son jeune défenseur, ayant débuté en Ligue 1 pour la première fois le week-end dernier, Timothée Pembélé : "Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Timothée Pembélé jusqu’au 30 juin 2024. Le Club souhaite à Timothée le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle sous le maillot Rouge et Bleu", a indiqué en préambule le club parisien sur ses réseaux sociaux.

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Timothée Pembélé (18 ans) jusqu’au 30 juin 2024. Formé au club, où il est arrivé en 2015 pour y intégrer le Centre de Préformation, le défenseur évolue depuis cet été avec le groupe professionnel. Le natif de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) faisait partie du groupe parisien lors du Final 8 de l'UEFA Champions League disputé en août dernier, à Lisbonne", a indiqué le club de la capitale sur son site officiel.

"Avec son club formateur, le jeune défenseur a notamment remporté le Championnat de France U17 lors de la saison 2016-2017. International U18 (9 sélections), le « Titi » a également disputé 7 rencontres d'UEFA avec l’équipe U19 de la capitale (2 buts, 1 passe décisive). Plus récemment, Timothée Pembélé a effectué ses grands débuts avec l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain en étant titularisé contre Bordeaux, le 28 novembre 2020. Le Paris Saint-Germain souhaite à Timothée le meilleur dans la suite de sa carrière professionnelle sous le maillot rouge et bleu", a conclu le PSG dans son communiqué.

Dans une interview accordée à Goal en octobre 2019, Timothée Pembélé faisait part de sa volonté de réussir au PSG : "Au PSG, je veux monter avec les professionnels le plus rapidement possible. Et avec la sélection, je veux gagner la . On fait partie des favoris, on peut la remporter. Mais il faudra monter en puissance et gagner déjà, notre deuxième match contre la afin d'assurer la qualification".

La fuite des Titis ? Chacun sa route, chacun son histoire. Ils ont préféré partir et c'est leur choix. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Mais nous, on est encore au Paris Saint-Germain. On va travailler pour essayer de gagner des titres, et pourquoi pas jouer tous en professionnel. Oui, c'est possible de réussir pour un jeune au PSG, comme dans tous les clubs formateurs. Il faut juste travailler et avoir de la patience", avait conclu le défenseur français.