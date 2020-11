PSG-Bordeaux (2-2) : Timothée Pembélé, un Titi à revoir

Malgré un but contre son camp, Timothée Pembélé (18 ans) n'a pas à rougir de sa première en L1 ce samedi contre Bordeaux (2-2). Il mérite d'être revu.

La soirée avait mal débuté pour Timothée Pembélé. Elle se termine sur une note plus positive, à l'occasion de sa première apparition avec l'équipe première ce samedi contre (2-2), pour la 12e journée de . Malgré un but contre son camp de la tête sur un corner sortant d'Hatem Ben Arfa, le défenseur de 18 ans s'en est plutôt bien sorti dans l'ensemble. Si tout n'a pas été parfait, le Titi s'est libéré au fil des minutes.

Aligné en défense centrale, son poste de formation même s'il peut aussi jouer latéral, Pembélé aurait pu sombrer après 10 minutes lorsqu'il a trompé son propre gardien Sergio Rico. Mais pas du tout. Entouré de Presnel Kimpembe, le natif de Beaumont-sur-Oise (Val d'Oise) a trouvé le relâchement nécessaire pour rentrer dans son match. Parfois trop tendre, il a su mettre de l'impact à des moments clés, montrant surtout sa faculté à trouver les décalages par son jeu vers l'avant.

De bonnes choses à peaufiner

Samedi soir, Timothée Pembélé a été de loin le défenseur parisien à réussir le plus de passes (64), loin devant Kimpembe (55), Bakker (51) et Florenzi (42). Ses sorties de balle ont souvent permis de casser les lignes sans que Neymar et sa bande ne puissent toutefois en profiter. Il faut dire que Kylian Mbappé a été en très nette panne d'inspiration face aux Girondins, lui qui compte toujours 99 buts sous le maillot du PSG à l'issue de cette rencontre.

Pour compenser son gabarit encore fluet, et ne pas trop souffrir dans les duels, Pembélé a fait parler sa vitesse et son sens de l'anticipation. Il s'est même offert une percée offensive après l'heure de jeu qui a abouti à un centre repoussé par la défense adverse. Une multitude de bonnes choses à peaufiner, et qui méritent d'être revues à l'avenir, dans un secteur où Thilo Kehrer devrait encore manquer à l'appel plusieurs semaines.

Rappelons que le PSG a déjà pris les choses en main pour sécuriser son jeune international français (29 sélections des U16 aux U18) en faisant le nécessaire pour prolonger son contrat jusqu'en 2024 alors que son bail se terminait à la fin de la saison.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.