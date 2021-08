OFFICIEL - Pedro passe de la Roma à la Lazio

Non-désiré par Mourinho, Pedro reste à Rome et évoluera à la Lazio où il retrouvera Sarri qu’il a connu à Chelsea.

Cela faisait presque 40 ans que les deux clubs n’avaient plus fait affaire ensemble. Depuis Astuillo Malgioglio en 1985, l’AS Roma et la Lazio Rome n’avaient plus discuté pour le transfert d’un joueur. Cette époque est révolue puisque les deux clubs romains sont tombés d’accord pour l’arrivée de Pedro chez les Laziales.

Un an après son arrivée à la Rome, l’ancien ailier du Barça quitte donc la Louve, un peu forcé il est vrai. Suite à son arrivée sur le banc, José Mourinho a rapidement fait comprendre à l’Espagnol qu’il ne compterait pas sur lui pour la saison à venir. Il l’avait d’ailleurs tenu à l’écart lors de la préparation de pré-saison et restera donc bloqué à 6 buts marqués sur un total de 40 apparitions

Néanmoins, Pedro ne déménage pas loin et change simplement de camp avec ce départ vers la Lazio. Une signature voulue par Maurizio Sarri qui se rappelle du bon temps passé avec son nouveau n°9 sous les couleurs de Chelsea durant une saison. Ensemble, ils avaient notamment remporté la Ligue Europa, avant que Sarri ne retourne en Italie à la Juventus Turin.

