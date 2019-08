OFFICIEL : Nabil Sliti (Dijon) en Arabie Saoudite

L'international tunisien rejoint le club saoudien d'Ettifaq FC après deux saisons passées au DFCO.

Grand artisan du maintien de la saison passée, Naïm Sliti quitte le DFCO. Le club bourguignon a annoncé le transfert du milieu offensif tunisien, qui s'est engagé avec le club saoudien d'Ettifaq FC.

"Un accord entre le DFCO et le club saoudien Ettifaq FC a été trouvé pour le transfert de Naïm Sliti. Naïm Sliti ne portera pas les couleurs dijonnaises lors de la saison 2019/2020. Le milieu de terrain de 27 ans a signé un contrat de 3 ans avec l’Ettifaq FC, club de première division saoudienne", a indiqué le club.

"L’international tunisien (39 sélections) avait rejoint le DFCO sous la forme d’un prêt lors de la saison 2017/2018 en provenance du LOSC. Auteur d’une saison convaincante (31 matchs, 7 buts), Naïm Sliti s’était engagé jusqu’en juin 2022. Lors du dernier exercice, il a participé à 37 matchs, inscrivant cinq buts dont deux réalisations décisives lors du barrage retour face au . L’ensemble du DFCO remercie Naïm pour son professionnalisme, son respect du maillot et son sourire au quotidien. Bonne chance pour la suite Naïm", a écrit le DFCO dans un communiqué officiel.

Naim Sliti avait été déterminant à plusieurs reprises dans la course au maintien et les barrages contre le Racing Club de Lens, avec notamment une prestation de haut niveau au match retour. Sa qualité de dribble, sa technique très propre et son mental ont été essentiels pour le club bourguignon.