OFFICIEL – Mkhitaryan rompt son contrat avec Arsenal et rejoint la Roma

Le passage d’Henrik Mkhitaryan à ne restera pas dans les mémoires. Ayant rejoint les Gunners après un semi échec à , le meneur arménien n’aura joué que 59 matches à Londres pour 9 buts.

Prêté la saison dernière à l’ , Mkhitaryan a validé l’essai. Revenu à Arsenal, il a trouvé un accord avec le club pour rompre à l’amiable son contrat. Avec son salaire proche des dix millions d'euros, le club de Mikel Arteta fait également des économies pour un indésirable.

Une fois libre, l’ancien joueur du s’est engagé définitivement avec le club romain où il a plutôt performé et avec qui il avait repris l'entraînement pour préparer la reprise de la , le 19 septembre prochain. En , il a été impliqué sur 14 buts (9 buts et 5 passes) sur les 27 matches qu’il a disputés.

