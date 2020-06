OFFICIEL - McTominay prolonge jusqu'en 2025 à Manchester United

Manchester United a annoncé la prolongation de son jeune milieu de terrain jusqu'en juin 2025.

Régulièrement utilisé cette saison, Scott McTominay est l'un des chouchous de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer à . Âgé de 23 ans, l'international écossais a été récompensé de ses bonnes performances, lui qui a officiellement prolongé son contrat jusqu'en juin 2025.

​"Tout ce que j'ai toujours connu, c'est United"

En effet, les Red Devils ont annoncé la nouvelle via un communiqué officiel ce mardi matin. "Nous sommes ravis d'annoncer que Scott McTominay a signé un nouveau contrat, qui le maintiendra au club jusqu'en juin 2025, avec la possibilité de le prolonger d'un an. Scott, 23 ans, est un produit de notre célèbre Académie et est dans le club depuis 2012", écrit ainsi le club de Manchester dans le communiqué en question. Une prolongation qui fait le bonheur du principal intéressé.





"Bien que je comprenne que nous avons tous tellement de choses à penser en ce moment, je suis si heureux de signer ce contrat et de jouer un rôle dans l'avenir pour cette équipe. Tout ce que j'ai toujours connu, c'est United et j'espère que ma passion pour le club se manifestera à chaque fois que je serai sur le terrain. Je continuerai de tout donner pour ce club chaque fois que je porterai le maillot", a notamment déclaré Scott McTominay, heureux de prolonger l'aventure.

"Scott s'est extrêmement bien débrouillé depuis mon arrivée et a joué un rôle essentiel dans notre milieu de terrain. Il apporte détermination et ténacité et nous savons que les attributs de Scott seront un atout majeur pour l'équipe au cours des prochaines années", a pour sa part déclaré son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Depuis son arrivée, le Norvégien n'hésite pas à s'appuyer sur la jeunesse de son effectif, et Scott McTominay est assurément l'une de ses réussites.